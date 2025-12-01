Ci avviciniamo ormai ai titoli di coda di questo Grande Fratello condotto da Simona Ventura. Questa sera su Canale 5 andrà in onda l’undicesima puntata, mentre la semifinale è attesa per la settimana prossima.

Le nomination di lunedì 24 novembre hanno messo in sfida Omer Elomari, Jonas Pepe, Grazia Kendi e Mattia Scudieri, ma con una formula totalmente nuova: il televoto, infatti, determinerà un eliminato e un secondo finalista.

A confermarlo è stata proprio Simona Ventura, che ha anticipato: “Queste sono nomination col botto a sorpresa. Con il televoto potrete decidere non solo un eliminato, ma anche il secondo finalista. Non uno, ma due concorrenti. In Casa lo scopriranno solo al momento opportuno”.

Sondaggi Grande Fratello: chi è il favorito e chi rischia

Secondo i sondaggi pubblicati sui principali siti, pagine social e forum dedicati al reality di Canale 5, questo è lo scenario più probabile.

Il favorito al ruolo di secondo finalista

Il più votato — e quindi potenziale secondo finalista accanto a Giulia Soponariu — è Omer Elomari, che però mantiene un vantaggio minimo.

In quasi tutte le rilevazioni, infatti, Jonas Pepe segue Omer con appena 1-2 punti percentuali di distanza.

Chi rischia l’eliminazione

Sul fronte opposto, i meno votati risultano essere Grazia Kendi e Mattia Scudieri. Il più in difficoltà, secondo la maggioranza dei sondaggi, sembra essere proprio il concorrente siciliano, indicato come il possibile eliminato della puntata.

Mattia Scudieri: infortuno in Casa prima del verdetto

Per Mattia Scudieri, l’uscita non sarebbe comunque una sorpresa sconvolgente: ieri pomeriggio, infatti, mentre giocava a pallavolo, si è infortunato a una caviglia. Dopo la visita del medico, il gieffino è stato fasciato e ora non riesce a poggiare bene il piede a terra.

Nomination dell’ultima puntata: il recap ufficiale

Di seguito il riassunto completo delle nomination, così come riportato dal sito ufficiale del Grande Fratello.

Anita nomina Mattia , perché secondo lei non è riuscito a mostrare davvero il suo carattere nonostante il ruolo di Capitano.

nomina , perché secondo lei non è riuscito a mostrare davvero il suo carattere nonostante il ruolo di Capitano. Francesca nomina Omer , sia per il famoso gesto dei pantaloni sia perché “fa troppo il padrone di casa”.

nomina , sia per il famoso gesto dei pantaloni sia perché “fa troppo il padrone di casa”. Mattia , a voto palese, sceglie Donatella , che lo ha definito una “Cozza vuota”.

, a voto palese, sceglie , che lo ha definito una “Cozza vuota”. Jonas sorprende indicando Grazia , giudicando eccessiva la sua reazione durante la visita del padre.

sorprende indicando , giudicando eccessiva la sua reazione durante la visita del padre. Grazia replica nominando Jonas , trovando ingiusta la sua motivazione.

replica nominando , trovando ingiusta la sua motivazione. Rasha vota Domenico .

vota . Simone nomina Grazia, ritenendola falsa nei confronti di Giulia.

Donatella pesca il piramidale gold: tutte le nomination ricevute fino a quel momento vengono cancellate.

In seguito, ricambia il voto a Mattia.