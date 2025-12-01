Ci avviciniamo ormai ai titoli di coda di questo Grande Fratello condotto da Simona Ventura. Questa sera su Canale 5 andrà in onda l’undicesima puntata, mentre la semifinale è attesa per la settimana prossima.
Le nomination di lunedì 24 novembre hanno messo in sfida Omer Elomari, Jonas Pepe, Grazia Kendi e Mattia Scudieri, ma con una formula totalmente nuova: il televoto, infatti, determinerà un eliminato e un secondo finalista.
A confermarlo è stata proprio Simona Ventura, che ha anticipato: “Queste sono nomination col botto a sorpresa. Con il televoto potrete decidere non solo un eliminato, ma anche il secondo finalista. Non uno, ma due concorrenti. In Casa lo scopriranno solo al momento opportuno”.
Sondaggi Grande Fratello: chi è il favorito e chi rischia
Secondo i sondaggi pubblicati sui principali siti, pagine social e forum dedicati al reality di Canale 5, questo è lo scenario più probabile.
Il favorito al ruolo di secondo finalista
Il più votato — e quindi potenziale secondo finalista accanto a Giulia Soponariu — è Omer Elomari, che però mantiene un vantaggio minimo.
In quasi tutte le rilevazioni, infatti, Jonas Pepe segue Omer con appena 1-2 punti percentuali di distanza.
Chi rischia l’eliminazione
Sul fronte opposto, i meno votati risultano essere Grazia Kendi e Mattia Scudieri. Il più in difficoltà, secondo la maggioranza dei sondaggi, sembra essere proprio il concorrente siciliano, indicato come il possibile eliminato della puntata.
Mattia Scudieri: infortuno in Casa prima del verdetto
Per Mattia Scudieri, l’uscita non sarebbe comunque una sorpresa sconvolgente: ieri pomeriggio, infatti, mentre giocava a pallavolo, si è infortunato a una caviglia. Dopo la visita del medico, il gieffino è stato fasciato e ora non riesce a poggiare bene il piede a terra.
Nomination dell’ultima puntata: il recap ufficiale
Di seguito il riassunto completo delle nomination, così come riportato dal sito ufficiale del Grande Fratello.
- Anita nomina Mattia, perché secondo lei non è riuscito a mostrare davvero il suo carattere nonostante il ruolo di Capitano.
- Francesca nomina Omer, sia per il famoso gesto dei pantaloni sia perché “fa troppo il padrone di casa”.
- Mattia, a voto palese, sceglie Donatella, che lo ha definito una “Cozza vuota”.
- Jonas sorprende indicando Grazia, giudicando eccessiva la sua reazione durante la visita del padre.
- Grazia replica nominando Jonas, trovando ingiusta la sua motivazione.
- Rasha vota Domenico.
- Simone nomina Grazia, ritenendola falsa nei confronti di Giulia.
Donatella pesca il piramidale gold: tutte le nomination ricevute fino a quel momento vengono cancellate.
In seguito, ricambia il voto a Mattia.
- Omer vota il suo “rivale storico”, Jonas.
- Domenico ricambia la nomination di Rasha.
- Benedetta si unisce al gruppo che nomina Omer.
- Giulia, dal Confessionale, conferma lo stesso voto: Omer.