Nelle ultime ore, un rumor sta facendo parlare il web: un possibile ritorno di fiamma tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, una delle coppie più chiacchierate della passata edizione del Grande Fratello. A lanciare la notizia è stata Deianira Marzano, dopo la segnalazione di un utente sui social.

La fine della storia tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

La storia tra la ballerina partenopea e il modello milanese si è conclusa lo scorso 31 marzo, durante la finale del reality show condotto da Alfonso Signorini. In quell’occasione, Shaila Gatta è entrata nella Casa per chiudere la relazione con Lorenzo Spolverato, spiegando: “Questa è la tua serata e non voglio dilungarmi, ma per me è stata una settimana molto difficile. [...] Qualsiasi donna merita un amore sano e questo non è un amore sano”.

Nei mesi successivi, non sono mancati i botta e risposta tra i due ex gieffini. L’ultimo risale a ottobre, quando Lorenzo Spolverato ha pubblicato un video su TikTok interpretato dai fan come una frecciatina a Shaila Gatta: “Quando ti chiedono come hai fatto a stare con una così? Ma tu sei riuscito anche a farti lasciare e stare male”.

Il rumor sul ritorno di fiamma

La scintilla sulla possibile riappacificazione è arrivata grazie ad una segnalazione a Deianira Marzano: alcuni fan hanno notato che il 23, giorno del loro “mesiversario”, Lorenzo e Shaila avrebbero condiviso segnali particolari sui social, tra cui canzoni dedicate. L’esperta di gossip ha commentato: “Non sono coincidenze. È proprio così”.

La smentita di Lorenzo Spolverato

Pochi istanti fa, però, Lorenzo Spolverato ha deciso di rompere il silenzio. Contattando Deianira Marzano, ha smentito categoricamente la possibilità di un ritorno di fiamma con Shaila Gatta, spegnendo così le speranze dei fan più romantici.

Nonostante i segnali sui social, quindi, al momento non ci sarebbero segnali concreti di riavvicinamento tra i due ex gieffini.