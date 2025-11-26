Le tensioni nella Casa del Grande Fratello 2025 sembrano non placarsi. A pochi giorni dall’ultimo confronto in studio, Omer Elomari ha deciso di affrontare nuovamente Jonas Pepe, accusandolo di avvicinarsi a Rasha Younes solo per farlo ingelosire.

L’accusa di Omer Elomari e la replica di Jonas Pepe

Secondo Omer, il comportamento di Jonas Pepe sarebbe parte di una strategia calcolata per metterlo in difficoltà e tentare di farlo uscire dal gioco, senza provocazioni dirette per evitare reazioni forti. Durante il confronto, il modello romano ha dichiarato: “Ma tu pensi davvero che stia vicino a Rasha per farti ingelosire? È assurdo. Basta giocare così, non giochi in modo pulito. A me fare una strategia per farti fuori non mi serve”.

Jonas ha respinto ogni accusa di fare strategia, sostentendo di non aver mai avuto secondi fini nei confronti di Omer o di altri concorrenti: “Ma cosa stai dicendo che manco ti ho nominato. Non hai proprio capito come sono fatto. Vedo una Rasha diversa, vedo una coppia che può continuare, ma perché dovrei rovinare una coppia? Io dal primo giorno non ho mai fatto una strategia”.