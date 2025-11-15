La convivenza nella Casa del Grande Fratello inizia a mettere alla prova la neo–coppia formata da Anita e Jonas. Dopo giorni di sguardi, complicità e tentativi di immaginare un futuro insieme fuori dal reality, tra i due arriva la prima vera discussione di coppia. Tutto nasce da alcuni commenti rivolti a Francesca, grande amica di Jonas, che hanno reso la cena nella Casa decisamente… “indigesta”.

Una cena che scatena la tensione: Jonas cambia idea dopo il pasto

Durante la cena nella stanza del Capitano, sembrava che Jonas fosse in accordo con gli altri concorrenti sulle critiche mosse verso Francesca e Simone. Ma una volta tornato in camera, il ragazzo cambia completamente atteggiamento.

Secondo lui, Anita, Rasha e Omer avrebbero sparlato per ore della sua amica: “Come saresti stata tu se per tre ore avessero parlato di Benedetta?”, chiede Jonas. Anita nega subito di aver parlato male di qualcuno, sostenendo di aver solo espresso opinioni personali. Inoltre, ricorda a Jonas che durante la cena sembrava perfettamente d’accordo con tutti.

Anita e Jonas: arriva il gelo e la prima notte da separati?

Nel tentativo di calmare il clima, Anita propone di chiarire ancora. Ma la tensione cresce quando Jonas le chiede di dormire insieme. Lei rifiuta, spiegando: “Sai già perché lo faccio, sai le motivazioni per cui non dormiamo insieme”.

Il concorrente però sostiene di non capire cosa ci sia ancora da sistemare. Jonas ribadisce di essersi risentito per le opinioni espresse da lei sulle persone a cui è legato. La risposta di Anita è netta: “Io non parlo mai con te delle tue persone”.

La tregua: i due si riavvicinano… ma solo per poco

Dopo diversi minuti di confronto, Anita e Jonas riescono a trovare un punto d’incontro. Si distendono insieme e il clima sembra calmarsi.

Ma la pace dura poco.

Jonas comincia a farle domande sul passato sentimentale e sulle esperienze precedenti. Lei si irrita immediatamente: “Cosa ti cambia sapere queste cose?”. Jonas sostiene che il suo interesse non dovrebbe infastidirla così, ma decide comunque di evitare altre domande. La risposta di Anita, ora visibilmente stanca della discussione, è lapidaria: “Io non ti chiedo queste cose perché non mi interessano”.