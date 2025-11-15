La Casa del Grande Fratello continua a regalare momenti di grande tensione tra i concorrenti. Negli ultimi giorni, i riflettori si sono concentrati su Rasha e Ivana, la cui rivalità sembra non avere tregua.

Nomination e primi contrasti

Durante la puntata andata in onda lunedì scorso, Rasha aveva già manifestato la sua antipatia verso Ivana, arrivando a nominarla pubblicamente: “A volte sei arrogante e presuntuosa. Fai fatica a metterti nei panni delle altre persone”.

Le parole avevano lasciato intuire un crescente malumore, che nelle ultime ore è letteralmente esploso all’interno della Casa.

Rasha accusa Ivana: “Vuole essere sempre al centro dell’attenzione”

Secondo quanto riportato da DavideMaggio.it, Rasha si è sfogata con Jonas Pepe nella zona relax, criticando il comportamento di Ivana: “Ha fatto in modo di essere amica con tutti… Quando piange qualcuno, lei sta lì come il prezzemolo per fare il confessionale…”.

Il commento, ironico ma pungente, ha subito fatto il giro dei social, dove molti utenti hanno notato il tono sarcastico e il possibile riferimento a una strategia televisiva della gieffina.

Il soprannome “Barbara” scatena il web

Ma la frase che ha fatto più discutere è arrivata subito dopo. Rasha ha rivelato di aver dato a Ivana un soprannome particolare: “Io la chiamo Barbara, capisci a me che vuol dire Barbara… Quando una persona sta là…”.

Il riferimento a Barbara d’Urso, celebre conduttrice televisiva, non è passato inosservato. Il web ha interpretato le parole di Rasha come una frecciatina ironica alla conduttrice, nota per il suo modo empatico e teatrale di raccontare le emozioni in tv. Su X (ex Twitter), i commenti non si sono fatti attendere: “Poi dite che Rasha non prende posizioni… ora pure contro Barbara d’Urso!”; “Rasha chiamare Ivana ‘Barbara’ è la cosa più iconica di questa edizione del GF!”.