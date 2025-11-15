Grande gioia per Alex Belli e Delia Duran, protagonisti di programmi come Temptation Island Vip e la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo cinque anni di tentativi, la coppia ha finalmente coronato il sogno di diventare genitori.

Ospiti della puntata di Storie al bivio, in onda il 29 novembre, i due hanno rivelato il sesso del loro primo bebè.

È in arrivo un maschietto

Con grande emozione, Alex e Delia hanno annunciato: “Aspettiamo un maschietto! Lo chiameremo Gabriel o Roberto, come il papà di Alex”. La data prevista del parto è il 31 marzo 2026, un momento particolarmente significativo per la coppia, che non ha mai nascosto le difficoltà vissute nel percorso verso la gravidanza.

Il desiderio di Alex e la ‘tradizione’ dei maschi in famiglia

Nonostante negli ultimi mesi Alex Belli avesse espresso una preferenza per una bambina — “Nella mia famiglia siamo quattro fratelli maschi. I miei fratelli hanno fatto solo maschi… cinque nipotini maschi!” — la tradizione sembra destinata a proseguire anche con l’arrivo del piccolo.

Il futuro figlio di Alex e Delia sarà quindi l’ennesimo maschietto di casa Belli.

Il lungo percorso verso la gravidanza

Nel corso di un’intervista a Verissimo, la coppia aveva parlato senza filtri delle difficoltà incontrate nel percorso di concepimento. Uno degli episodi più curiosi riguarda la famosa “sedia della fertilità”, sulla quale Delia Duran si sarebbe seduta questa estate su consiglio dell’amica Guenda Goria.

Un gesto scaramantico che ha preceduto la lieta scoperta della gravidanza.