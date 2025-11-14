La diretta del Grande Fratello in onda quasi 24 ore su Mediaset Extra (canale 55) ha mostrato un momento di forte tensione tra i concorrenti. Domenico D’Alterio ha perso la calma durante la conversazione sulla sua ex compagna Valentina Piscopo, minacciando di distruggere parte dell’arredamento della Casa.

“Non ve lo dirò un’altra volta: smettetela di parlare di Valentina”, ha urlato in dialetto napoletano davanti ai coinquilini sbigottiti. L’uomo sembra vivere con grande disagio la rottura con Valentina, madre di sua figlia, a causa del suo avvicinamento a Benedetta Stocchi.

Perché Valentina Piscopo ha lasciato Domenico D’Alterio

La crisi tra Domenico D’Alterio e Valentina Piscopo ha radici recenti ma intense. Valentina era già entrata nella Casa per chiedere al compagno di distaccarsi da Benedetta Stocchi, preoccupata che il loro legame stesse superando i limiti accettabili.

Non avendo ottenuto la reazione sperata, Valentina era tornata una settimana dopo per capire meglio i rapporti tra il compagno e la coinquilina. Tuttavia, una lite con altre concorrenti l’ha costretta a uscire prematuramente, senza ottenere le risposte che cercava.

A quel punto, Valentina Piscopo ha dato a Domenico D’Alterio un ultimatum: se avesse continuato a mostrarsi vicino a Benedetta Stocchi, avrebbe interrotto la loro storia. Dopo averli visti insieme in piscina, la decisione è stata presa definitivamente.

Domenico D’Alterio rischia l’eliminazione dal Grande Fratello

La vicenda con Valentina Piscopo sta influenzando anche il percorso del napoletano nella Casa. Durante la diretta di lunedì scorso, Domenico D’Alterio è risultato tra i meno votati dal pubblico, mettendo a rischio la sua permanenza nel reality.

Se gli spettatori non dovessero cambiare idea, il concorrente potrebbe essere costretto a uscire già dalla prossima settimana. La sua possibile eliminazione rappresenterebbe una perdita significativa per il programma, che rischia di perdere uno dei concorrenti più discussi di questa edizione, già segnata da ascolti non particolarmente brillanti.