Nella Casa del Grande Fratello il clima si è fatto incandescente. Tutto è iniziato da un semplice gioco, che ha però scatenato un confronto ad altissima tensione tra alcuni “casalinghi”. I concorrenti, infatti, sono stati invitati a pescare un bigliettino contenente una domanda scomoda: un espediente che non ha fatto altro che portare alla luce malumori e sospetti che covavano già da diversi giorni.

A finire al centro del vortice è stata Rasha Younes, accusata da alcuni compagni di essersi avvicinata a Omer Elomari con un secondo fine. In particolare, Francesca Carrara e Simone De Bianchi hanno sostenuto che la concorrente avrebbe sviluppato interesse verso il gieffino siriano solo dopo aver scoperto che è uno dei favoriti dal pubblico (ne abbiamo parlato QUI).

La tensione è proseguita anche dopo la fine del gioco. In giardino, Omer e Simone si sono ritrovati faccia a faccia per un confronto dai toni sempre più accesi. Simone ha sbottato: “Chi sei per dirmi ‘abbassa la voce’? Neanche mia madre me lo chiede”. La risposta di Omer non si è fatta attendere: “Io sono Omer. Non ti ho visto neanche in piedi, pensavo fossi ancora seduto”. Simone ha replicato: “Sei più alto di me di 5 cm, che cambia? Sono contento per te”.

Fondamentale è stato l’intervento di Domenico D’Alterio, il quale ha evitato che la discussione degenerasse ulteriormente.