Chiara Pompei, ex tronista di Uomini e Donne, torna a parlare della sua esperienza televisiva e del difficile periodo personale seguito alla fine della relazione con il suo ex fidanzato.

Il trono breve e la scelta di lasciare il programma

La partecipazione di Chiara Pompei al programma di Maria De Filippi è stata molto breve. Dopo poche settimane sul trono, l’ex fidanzato della giovane è intervenuto sui social e poi in studio, rivelando di non aver mai smesso di sentirla e vedersi. Questo ha spinto Chiara a prendere una decisione drastica: “Quello non è stato un gesto per amore, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, è stata una conseguenza dopo conseguenza… io mi sono ritrovata senza lavoro, senza una famiglia che mi appoggiava, perché avevo preso una scelta che a loro non andava bene”, ha dichiarato a CasaLollo.

La fine della relazione e il disagio personale

Pochi mesi dopo la ripresa della relazione, il rapporto è giunto al termine. La fine della storia ha avuto conseguenze pesanti sul piano emotivo, portando Chiara a un grave stato di disagio, culminato in un tentativo di suicidio e nel ricovero in una clinica psichiatrica. La giovane ha condiviso sui social alcuni momenti di quel periodo difficile, tra ferite autoinflitte e ricovero.

“Mi sono sentita presa in giro in tutto e per tutto, non avevo più nulla, non avevo il lavoro, non avevo la famiglia vicino, non avevo un ragazzo con cui fino a ieri avevo costruito dei progetti, non avevo un’amica vicino… Io mi sono vergognata come donna”.

La rinascita e le priorità attuali

Oggi Chiara Pompei sta meglio e segue un percorso di recupero della salute mentale con figure professionali adeguate. La giovane ha dichiarato di aver deciso di dare priorità a sé stessa e ai propri progetti personali: “Adesso sto dando priorità ad altre cose nella mia vita, ora ho ristrutturato la casa, la laurea, il lavoro… poi magari, chissà, se non dovessi trovare l’amore magari riscrivo a Maria, se mi perdonerà!”.

Opinioni sui protagonisti di Uomini e Donne

Chiara ha commentato anche il discusso quadrilatero tra Gianmarco Steri, Martina De Ioannon, Ciro Solimeno e Cristina Ferrara, affermando: “Io quando mi innamoro perdo totalmente la testa, io è da sei mesi che sto da sola, quindi mi sembra pure un po’ surreale il fatto che Ciro accetti subito il trono… anche perché chiodo scaccia chiodo non funziona, almeno per me”.

In merito a Ciro, Chiara ha aggiunto: “A Ciro ho mandato un messaggio, ma non mi ha neanche risposto! A me Ciro piaceva esteticamente, quindi gli ho mandato un messaggino in cui gli dicevo ‘spero che troverai una donna, come meriti’, ma non mi ha neanche risposto! Corteggiarlo? No, no, ora come ora sto bene da sola”.