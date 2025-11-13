Ciro Solimeno ha ufficialmente iniziato la sua seconda avventura a Uomini e Donne, ma questa volta come tronista. Dopo la fine della storia con Martina De Ioannon, il giovane partenopeo ha deciso di rimettersi in gioco sul trono rosso, pronto a trovare finalmente l’amore. Ma nelle ultime ore è spuntato un nome inaspettato: Valeria Panza, ex corteggiatrice di Cristian Forti, sembrerebbe interessata a lui.

Il nuovo inizio di Ciro Solimeno dopo la delusione con Martina De Ioannon

Il percorso di Ciro Solimeno a Uomini e Donne è iniziato subito dopo la “batosta” ricevuta da Martina De Ioannon. Com’è noto, dopo averlo scelto al posto di Gianmarco Steri, l’ex tronista romana ha poi deciso di interrompere la loro relazione. In seguito, Martina ha sorpreso tutti tornando proprio con Gianmarco, con cui oggi vive una nuova storia d’amore.

Maria De Filippi, sempre attenta ai protagonisti del suo programma, ha offerto a Ciro una nuova opportunità, invitandolo a sedersi sul trono e a ricominciare da zero.

L’indiscrezione: Valeria Panza pronta a corteggiare Ciro?

Secondo quanto riportato dal sempre informato Lorenzo Pugnaloni, tra le ragazze interessate al neo tronista ci sarebbe Valeria Panza, ex volto noto del dating show. La giovane napoletana aveva già partecipato al programma durante il trono di Cristian Forti, attirando subito l’attenzione per la sua bellezza e il suo carattere deciso.

All’epoca, però, la sua frequentazione con Cristian non portò lontano: il tronista scelse infatti Valentina Pesaresi, con la quale festeggia oggi due anni d’amore. Ora, Valeria potrebbe tornare in studio per conquistare Ciro.