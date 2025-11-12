Dopo l’eliminazione della scorsa settimana, Francesco Rana, concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, si racconta a Il Giornale in un’intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni. L’ex gieffino ha ripercorso la sua esperienza nel programma, svelando emozioni, difficoltà e momenti indimenticabili. Non sono mancate riflessioni sulle nuove dinamiche del gioco e sulle coppie più chiacchierate, come Jonas e Anita e Omer e Rasha.

“Un’esperienza intensa, dal sapore agrodolce”

“Partecipare a questa edizione del Grande Fratello è stata per me un’esperienza intensa, dal sapore agrodolce. Se dovessi tracciarne un bilancio, partirei dalla fine: la delusione per essere uscito è innegabile, anche perché sento che avrei potuto dare ancora molto. Mi sarebbe piaciuto avere più tempo per raccontare il valore del mio lavoro e condividere le difficoltà legate alla timidezza che ho dovuto superare da ragazzo. Allo stesso tempo, porto con me tanti aspetti positivi: ho conosciuto persone straordinarie e ho vissuto momenti unici, fatti di emozioni, riflessioni e complicità”.

“Non mi aspettavo di essere eliminato così presto”

“No, non mi aspettavo di uscire dopo appena un mese. La mia intenzione era quella di arrivare fino in fondo, restando fedele ai miei valori, da persona autentica e non da personaggio, e vincere in modo onesto”.

I legami più forti nella Casa

“Le persone con cui ho legato di più sono, senza dubbio, Jonas, Simone, Francesca, Giulio, Matteo e Giulia. Con loro ho trovato un’intesa sincera, sia a livello empatico che nei modi di fare all’interno del reality. Mi auguro che la nostra amicizia possa continuare anche fuori, lontano dalle telecamere, perché sono questi i valori che contano davvero”.

L’incomprensione con Grazia: “Mi ha ferito non sentirmi creduto”

“Tra me e Grazia c’è stata una grande incomprensione, e non nego di esserci rimasto molto male. Dal mio punto di vista, sta vivendo un percorso difficile, soprattutto per via del suo carattere e del modo, a volte troppo acceso, con cui affronta le discussioni. Mi ha sorpreso vederla avvicinarsi così tanto a Mattia, un ragazzo fidanzato, andando contro a quanto aveva detto con Domenico. Quello che mi ha ferito di più, però, è stato il non sentirmi creduto: dopo tutto ciò che avevamo condiviso, non si è fidata di me”.

“Rasha disposta a tutto pur di restare nella Casa”

“Di Rasha penso che sia una persona disposta a tutto pur di restare nella Casa, anche a fingere emozioni o interessi che non credo siano reali — come nel caso del presunto avvicinamento a Omer, che secondo me è del tutto inesistente. Durante quella discussione andata in onda, c’è stato un grande fraintendimento: il mio pensiero non è stato compreso fino in fondo, e in quel momento, davanti alle telecamere, è stato più comodo per tutti puntarmi il dito contro”.

“Tra Omer e Rasha non vedo un amore vero”

“No, tra loro non nascerà una storia d’amore vera. Se anche dovesse esserci qualcosa, credo sarà più per dinamiche televisive che per un reale sentimento. Una volta fuori dalla Casa, li vedo come una coppia destinata a non durare”.

“Jonas e Anita? Lui sincero, lei forse attratta dall’hype”

“Se parliamo dei Jonita, parliamo di due persone a cui sono stato molto legato. Di Anita penso che, pur essendo uscita temporaneamente dal programma per un grave lutto, al suo ritorno fosse diversa da quella conosciuta all’inizio. Il suo avvicinamento a Jonas è avvenuto solo dopo il rientro, e per questo il dubbio è lecito: credo che da parte sua l’interesse possa essere legato più all’hype mediatico che a un sentimento autentico. Jonas, invece, è sinceramente intenzionato a conoscere qualcuno che possa piacergli davvero”.

Il triangolo Domenico-Valentina-Benedetta

“Penso che il triangolo tra Domenico, Valentina e Benedetta sia nato da una semplice amicizia, ma quando Domenico ha capito che certi atteggiamenti potevano essere fraintesi, avrebbe dovuto mettere paletti più chiari. Benedetta è una ragazza molto furba, capace di muoversi con intelligenza nelle dinamiche del gioco. Non mi è piaciuto l’atteggiamento che tutte le ragazze hanno avuto verso Valentina, perché ho percepito poca empatia e scarsa solidarietà. Per molti, lì dentro, la voglia di vincere sembra superare i valori autentici, come quello della famiglia”.

“Vorrei che vincesse Giulia o Jonas”

“Come vincitori vedrei bene Giulia o Jonas. Sono stati due dei concorrenti più autentici: hanno mostrato sé stessi senza costruirsi un personaggio, e per questo credo che meritino la vittoria”.