Dopo il tanto atteso bacio tra Anita Mazzotta e Jonas Pepe, anche tra Rasha Younes e Omer Elomari è finalmente scoppiata la passione. I fan della coppia, ribattezzata sui social come “Rashmer”, possono finalmente esultare: il primo bacio è arrivato.

Un’intesa nata giorno dopo giorno nella Casa

Fin dai primi giorni nella Casa del Grande Fratello, i telespettatori avevano notato una forte sintonia tra Rasha e Omer. I due concorrenti hanno spesso cercato momenti di solitudine, lontani dagli altri gieffini, per potersi conoscere meglio e approfondire il loro legame.

Sguardi complici, risate e confidenze hanno alimentato la curiosità del pubblico, tanto che sono nate subito numerose fanpage dedicate ai “Rashmer”, segno di un affetto crescente da parte dei fan del reality.

Un aereo galeotto e il bacio tanto atteso

Il momento clou è arrivato poche ore fa, quando un aereo di coppia ha sorvolato la Casa con la scritta: “È scritto negli occhi #Rashmer”.

L’emozione è stata palpabile e, in un impeto di passione, Rasha Younes si è gettata tra le braccia di Omer Elomari, sorprendendo tutti con un bacio in piena diretta. Gli altri inquilini, testimoni della scena, hanno subito applaudito e acclamato la nuova coppia, tra entusiasmo e sorrisi.

Reazioni social e fan in delirio per i “Rashmer”

Il bacio tra Rasha e Omer ha scatenato il web. Su Twitter, Instagram e TikTok le clip del momento sono diventate virali in pochi minuti, conquistando migliaia di visualizzazioni. Gli utenti si dividono tra chi sogna una nuova storia d’amore all’interno del reality e chi resta più scettico. Resta da capire se il bacio sarà l’inizio di una vera relazione o solo un momento di passione.