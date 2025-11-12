In Casa, le emozioni e i sentimenti stanno diventando protagonisti tra i concorrenti. Questa volta a fare chiarezza è Grazia Kendi, che ha deciso di parlare apertamente dei suoi sentimenti nei confronti di Mattia Scudieri, pur ribadendo che tra lei e il coinquilino non c’è mai stato nulla di più di un rapporto d’amicizia.

Grazia ammette emozioni inaspettate

La gieffina confessa di aver provato emozioni che non sentiva da tempo: “Lo sai da quanto tempo non mi sento così?” Pur consapevole che i suoi sentimenti non siano ricambiati, Grazia aggiunge: “Lo so che è senso unico, ma mi va bene lo stesso perché mi sento bene”.

Il supporto di Rasha

Rasha Younes ascolta con attenzione e le consiglia di non precludersi nulla: “Goditela”, le suggerisce. Tuttavia, non riesce a nascondere il disappunto per l’atteggiamento di Mattia. Secondo Rasha, se lui fosse stato davvero innamorato della sua fidanzata Carlotta, avrebbe dovuto cercare spiegazioni chiare, invece ha preferito restare in Casa e dare priorità al gioco: “Io non capisco queste reazioni”, afferma.

Il confronto tra Grazia e Mattia

Grazia racconta di aver avuto un confronto diretto con Mattia e di aver compreso il suo punto di vista: “È come se lui non volesse fallire in questa relazione”. A questo punto, Rasha le ribatte con fermezza: “Tu hai fallito se prendi in giro te stesso, non se prendi in giro gli altri”.