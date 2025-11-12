Amici 25 continua a sorprendere i fan con dinamiche sempre più coinvolgenti all’interno della scuola più famosa d’Italia. In queste ultime settimane, una delle coppie più seguite del talent sembra essere quella formata da Riccardo Stimolo e Maria Rosaria Dalmonte.

Un’amicizia speciale tra cantante e ballerina

Cantante lui, ballerina lei, Riccardo e Maria Rosaria hanno sviluppato quella che viene definita sulle pagine ufficiali del programma come un’“amicizia speciale”. La loro complicità è stata più volte mostrata nel daytime di Amici, dove i due si sono scambiati abbracci e parole di sostegno.

La ballerina partenopea ha confessato di sentirsi un po’ spaventata dalla sfida di ballo imminente, ma Riccardo è riuscito a tranquillizzarla con gesti affettuosi e parole dolci, facendole ritrovare il sorriso.

Momenti di dolcezza nella scuola di Amici 25

Le immagini più recenti mostrano i due concorrenti abbracciati sul divano, intenti a confidarsi e a sostenersi a vicenda. Questo tipo di complicità non solo avvicina i due ragazzi, ma cattura anche l’attenzione dei fan del programma, sempre curiosi di scoprire le nuove dinamiche all’interno della scuola.