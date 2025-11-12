Sono passati sei anni dal celebre Mark Caltagirone Gate, uno dei casi televisivi più discussi in Italia, ma Eliana Michelazzo è tornata al centro dell’attenzione mediatica. Dopo essere stata assolta nel processo legato alla denuncia del bambino che interpretava Sebastian Caltagirone, l’ex agente di spettacolo è tornata in televisione come ospite di Silvia Toffanin a Verissimo.

Poche ore dopo la messa in onda dell’intervista, la sua ex amica Pamela Perricciolo è esplosa sui social, pubblicando uno sfogo su Instagram e taggando anche l’ex tronista di Uomini e Donne, Ramona Amodeo: “Adesso denuncerò davvero, querele vere e voglio che sia chiaro. Ringrazio tutti, soprattutto grazie alla voce guida, a Ramona Amodeo e a tutti voi, anche perché leggo i commenti sulle pagine ufficiali del programma e si capisce tutto”.

Ramona Amodeo: “Eliana Michelazzo mi deve 9.600 euro”

Proprio Ramona Amodeo, intervistata dal blogger Lorenzo Pugnaloni, ha rivelato un dettaglio inedito: Eliana Michelazzo le dovrebbe 9.600 euro.

Una cifra che, a quanto pare, la Michelazzo non sarebbe riuscita a restituire, come la stessa ha ammesso a Verissimo, confessando di avere molti debiti con diverse persone.

La nuova vita di Eliana Michelazzo a Ibiza

Durante l’intervista con Silvia Toffanin, la Michelazzo ha raccontato di essersi trasferita a Ibiza, dove sta cercando di ricostruirsi una vita dopo gli anni difficili seguiti allo scandalo mediatico: “Il Prati Gate mi ha rovinato e io sono una vittima. Ho buttato via dieci anni della mia vita. A Ibiza sto meglio, ma quando torno a Roma provo dolore. Ho un tatuaggio con scritto Todo pasa, nada se olvida — tutto passa e niente si dimentica — dedicato a quello che ho subito”.

La ex manager ha poi aggiunto di essere impegnata in una nuova attività lavorativa, mentre la sua vecchia agenzia di talenti è fallita.

“In parte mi sono già rimessa in piedi grazie al mio lavoro. In Italia non posso più fare nulla: non mi concedono mutui, né carte di credito. Ho tanti debiti e mi dispiace non essere riuscita a ripagare alcune persone. Spero che un giorno qualcuno mi dica: Eli, ti chiedo scusa se ho puntato il dito contro di te”.

Possibile causa civile e richiesta di risarcimento

Eliana ha inoltre annunciato di essersi mossa legalmente per ottenere una giustizia definitiva, e non esclude la possibilità di avviare una causa civile per ricevere un risarcimento che le permetta di rimettersi economicamente in piedi.

“Forse riuscirò a ottenere un risarcimento che mi permetterà di sistemare la mia situazione. Ho sofferto molto, ma sto cercando di rinascere”.

Nessuna replica alle accuse di Ramona Amodeo

Al momento, Eliana Michelazzo non ha ancora replicato alle dichiarazioni dell’ex tronista Ramona Amodeo. Tuttavia, la vicenda potrebbe presto evolversi, visto che le dichiarazioni sui social e in tv hanno già riacceso l’interesse del pubblico e dei media sul caso Caltagirone e sui suoi protagonisti.