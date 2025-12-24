Nella seconda puntata di Falsissimo – Il Prezzo del Potere, Fabrizio Corona è tornato sui suoi passi. L’ex re dei paparazzi ha ammesso di aver diffuso informazioni errate su Pierpaolo Pretelli, chiedendo scusa sia al diretto interessato sia al pubblico.

La puntata del 15 dicembre e le accuse

Durante la puntata di lunedì 15 dicembre, Corona aveva lasciato intendere l’esistenza di un video privato di Pretelli registrato per Alfonso Signorini, insinuando che l’ingresso dell’ex gieffino al Grande Fratello fosse legato a presunti compromessi. Un’accusa che, però, si è rivelata infondata.

“Il video di Pretelli” non esiste

Nella nuova puntata de Il Prezzo del Potere, Fabrizio Corona ha chiarito pubblicamente: “Il video di Pretelli che avevamo annunciato era un video vecchio. Chiediamo scusa a lui e chiediamo scusa a voi”.

La reazione di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

Nonostante l’ammissione, l’accusa aveva già creato una vera e propria gogna mediatica nei confronti di Pierpaolo Pretelli. Sia lui che la compagna Giulia Salemi sono rimasti in silenzio, ma la conduttrice ha fatto capire che quei giorni sono stati difficili, esprimendo il suo pensiero tramite una mossa social.

Il messaggio di Giulia Salemi sui social

Giulia Salemi ha infatti piazzato un like ad un post di Thatsfab su Instagram, sottolineando come ancora oggi sui social sia facile demolire una persona senza prove concrete, ribadendo l’importanza della responsabilità nelle dichiarazioni pubbliche.



