Nuovo capitolo nella controversia che coinvolge Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip, e il suo ex manager Alessandro Piscopo. Dopo le dichiarazioni del modello napoletano, che ha definito Piscopo un manager manipolatorio, accusandolo di averlo spinto ad assecondare presunte avances di Alfonso Signorini, arriva la replica pubblica.

Alessandro Piscopo ha scelto di difendersi rendendo pubbliche alcune conversazioni private e aprendo successivamente un box domande su Instagram, rispondendo direttamente ai fan.

Le chat pubblicate da Alessandro Piscopo

Nelle storie Instagram condivise da Piscopo, viene mostrata una conversazione privata con Antonio Medugno. Il dialogo si apre con uno screenshot inviato dal modello, in cui compare quello che viene indicato come l’ultimo messaggio ricevuto da Alfonso Signorini. Nel testo si leggerebbe: «…l’unico difetto che mi terrorizza è che tu… ecc ecc e non c’è niente di più deprimente».

Subito dopo, Medugno scrive al suo manager: «Aiutami ora». La risposta di Piscopo è diretta e controversa: «Ho un uccello importante, mai nessuna si è lamentata. Forza e coraggio. Non lo saprà mai nessuno di tutto questo, lui non lo permetterebbe. Un giorno gliela faremo pagare, promesso».

A quel punto, Antonio Medugno conferma di aver ricevuto il messaggio e, citando la parola “promesso”, risponde con un cuore rosso.

“Vado”: il secondo screen della conversazione

Nel secondo screenshot pubblicato, si legge Medugno scrivere: «Vado». Piscopo replica: «Amo, se tu non ce la fai dimmi stop e ce ne fotte di tutto, perché io non voglio». La risposta del modello è netta: «No amo, macché! A me fa niente, non c’è niente di insopportabile».

Il dialogo prosegue con Piscopo che aggiunge: «Questo prima o poi se iniziamo, dobbiamo finire». E conclude con parole che lui stesso definisce di affetto e protezione: «Perché tu sei come un fratello ormai, e io mi sento male, ti voglio bene. Molto probabilmente scriveremo la storia, ma voglio che tu lo faccia senza mai farti male».

Alessandro Piscopo risponde ai fan: “Agirò per vie legali”

Dopo la pubblicazione delle chat, Alessandro Piscopo ha aperto un box domande su Instagram, rispondendo alle accuse e alle domande degli utenti. Alla domanda: “Agirai per vie legali se quanto raccontato da Medugno non è vero?”, Piscopo ha risposto: «Ovviamente sì, sono una bomba a pagare gli avvocati».

A chi gli ha chiesto se possiede prove che smentiscano la versione del modello, ha replicato: «Ho le prove che provano a manipolare voi».

Le parole più dure contro Medugno

Non sono mancate risposte durissime. A chi ha chiesto il motivo delle presunte menzogne raccontate da Medugno, Piscopo ha scritto: «Voi non vi siete limitati a mercificare il corpo: avete venduto l’anima. Siete il residuo di ciò che resta quando vengono meno dignità, volontà e coraggio».

Infine, a chi ha domandato se Medugno stia cercando di “incastrarlo” per uscirne pulito, la risposta è stata lapidaria: «Sì, decisamente. Ma si può uscire puliti da una fogna del genere?».