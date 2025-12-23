Nell’attesissimo secondo capitolo di Falsissimo – Il prezzo del successo, Fabrizio Corona ha diviso lo speciale in due sezioni: una gratuita, disponibile per tutti, e l’altra in abbonamento, dove vengono svelati dettagli esclusivi e approfondimenti.

Nella sezione gratuita, ad esempio, Antonio Medugno racconta la serata e la nottata trascorse a casa di Alfonso Signorini. Tuttavia, nella parte in abbonamento, Corona entra nel dettaglio delle situazioni che, sempre secondo il suo racconto, avrebbero messo Medugno a disagio: un presunto bacio, un incontro in bagno e persino una mano sulla coscia. Situazioni che, secondo quanto affermato, sarebbero documentate da chat allegate alla denuncia che Medugno ha presentato.

Il parere dei familiari coinvolti

Nello speciale in abbonamento, Corona non si limita a raccontare i fatti, ma dà voce anche ai familiari dei protagonisti. Il padre di Medugno si è sfogato davanti alle telecamere: “Non ne sapevo nulla, mio figlio non me ne aveva parlato. Ho cresciuto Antonio con dei valori sani. Non ho mai creduto che fosse sceso a compromessi. Ha fatto bene a denunciare, per uscire pulito. Abbiamo sofferto tutti, ma adesso voglio giustizia: l’importante è che mio figlio esca pulito”.

Sempre nello speciale, Corona approfondisce anche la vicenda di Davide Donadei, mostrando presunte conversazioni WhatsApp che proverebbero un incontro con Alfonso Signorini precedente all’ingresso dell’ex tronista al Grande Fratello Vip. Secondo Donadei, lui e Signorini non si sarebbero mai incontrati da soli prima del GF, ma le chat pubblicate da Corona suggerirebbero il contrario, indicando un incontro a Roma.

Scuse pubbliche e messaggi inediti

Il video si conclude con le scuse pubbliche a Pierpaolo Pretelli, precedentemente accusato da Corona di aver inviato un video privato a Alfonso Signorini: “Il video di Pretelli che avevamo annunciato era un video vecchio, chiediamo scusa a lui e chiediamo scusa a voi”.

A chiudere lo speciale, Corona trasmette un audio inedito di Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi, che elogia l’ex re dei paparazzi per il coraggio dimostrato, ma sottolinea anche la volontà di proteggere sua figlia e il genero Pierpaolo Pretelli.