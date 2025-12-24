A poche ore dall’interrogatorio di Fabrizio Corona in Procura a Milano, una delle ex gieffine più famose di sempre ha parlato dello stato d’animo di Alfonso Signorini. Valeria Marini, da molti anni cara amica del conduttore del Grande Fratello, ha preso le sue difese durante una diretta su Instagram, sostenendo che il caso sia stato “montato ad arte” per danneggiarlo.

Come sta Alfonso Signorini? Il racconto di Valeria Marini

Quando lo scorso 15 dicembre Fabrizio Corona ha pubblicato Falsissimo Il Prezzo del Potere, molti si aspettavano che Alfonso Signorini si prendesse un periodo di riservatezza. Tuttavia, il giorno successivo il conduttore si è presentato a Dentro la Notizia di Gianluigi Nuzzi e recentemente è stato ospite anche a Mattino 5. Nonostante ciò, le accuse di Corona continuano a pesare sul suo umore.

Durante la live di ieri, Valeria Marini ha risposto ai follower che le chiedevano come stesse l’amico: “Auguro tanta serenità a tutti, in primis l’auguro ad Alfonso che sicuramente… anzi, so per certo che sta soffrendo moltissimo per tutta questa storia. Ma uno non si deve far scalfire dalle cattiverie, non bisogna farsi abbattere, ma aspettare, perché tutto si risolve e la verità viene a galla”.

Valeria Marini prende posizione contro le accuse

Nella diretta Instagram, Valeria Marini si è schierata chiaramente a favore di Signorini, esprimendo dubbi sulle accuse di Fabrizio Corona e sulle dichiarazioni di Antonio Medugno. La showgirl ha invitato il pubblico a riflettere prima di attaccare e a porre fine a quella che ha definito una vera e propria “gogna mediatica”: “Ho deciso di parlare di questo argomento virale, che è l’attacco frontale fatto a Signorini, conduttore e perno del Grande Fratello Vip. Io penso che si siano superati i limiti e non è la prima volta che accade. Forse molti devono riflettere, invece di attaccare. Io c’ero nella casa del GF Vip quando questo Antonio, che adesso sta vivendo un suo momento di notorietà con queste dichiarazioni diffamanti contro Signorini, è entrato nella casa. Questa gogna mediatica nei confronti del mio caro amico ci deve far pensare”.

Valeria Marini ha poi aggiunto: “È importante tornare, come promesso, con la Posta Stellare trattando questo argomento così delicato in cui interessi, sentimenti, tv e parole prendono forme molteplici chissà a quale scopo, ma non dimentichiamoci che siamo persone. Io penso che ci siano tante non verità dette, solo a uno scopo: quello di avere notorietà e di attaccare una persona che invece merita molto rispetto. In questa storia qualcuno ha cercato clamore e invece il mio amico soffre”.