La puntata di Ballando con le Stelle di sabato scorso ha regalato momenti di grande tensione tra Selvaggia Lucarelli e Rossella Erra.

Tutto è partito dopo l’esibizione di Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca, che ha commosso la giurata popolare. La Lucarelli, però, non ha apprezzato l’eccessiva emotività della scena e ha lanciato una frecciatina tagliente: “Volevo tranquillizzarvi, siete ancora vivi, sembravano dei coccodrilli. Barbara, sembrava ti celebrassero non più da viva. Tutto talmente melenso e zuccheroso. Lo sai che non mi sei troppo simpatica, ma Rossella Erra non te la meriti neanche tu”.

Lo scontro diretto tra Selvaggia Lucarelli e Rossella Erra

Rossella Erra ha reagito ricordando un momento personale legato alla sua famiglia, difendendo la mano tremante della d’Urso alla fine del ballo: “In quella mano tremante c’era mia mamma che tremava per la malattia che aveva, e quindi non era ridondante. Era l’essenziale del ballo e tu, come al solito, non l’hai capito”.

A quel punto, la Lucarelli ha perso la calma, rispondendo con una frase destinata a far discutere: “Rossella Erra, ancora non hai capito? Sono cinque anni che stai qua. Ti ignorerò talmente tanto che alla fine anche tu stessa dubiterai della tua esistenza”.

Raffaello Tonon difende Rossella Erra e attacca Selvaggia Lucarelli

Le parole di Selvaggia Lucarelli non sono passate inosservate. A schierarsi contro di lei è stato Raffaello Tonon, che su Instagram ha condiviso un articolo di Davide Maggio dedicato alla vicenda, accompagnandolo con un commento molto critico.

L’ex gieffino ha scritto: “Per anni ho ricoperto il ruolo di opinionista in televisione e ancora, talvolta, lo ricopro. Mi sento un uomo fortunato perché non ho mai sofferto di deliri di onnipotenza. [...] Non si tratta di una brutta figura, ma di una brutta, sgradevole immagine, riconducibile all’essenza. Povera Lucarelli”.