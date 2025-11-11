Mediaset cambia strategia e punta tutto su La Ruota della Fortuna, uno dei programmi più amati e seguiti di Gerry Scotti. Secondo le ultime indiscrezioni di Affari Italiani, il celebre gioco dell’access prime time sbarcherà in prime time a partire da lunedì 24 novembre, sostituendo il Grande Fratello.
Cambio di palinsesto: cosa succede al Grande Fratello e agli altri programmi
Con l’arrivo de La Ruota della Fortuna in prima serata, il palinsesto di Canale 5 subirà alcune modifiche:
- Il Grande Fratello verrà spostato al martedì sera.
- Il mercoledì sera sarà dedicato allo show con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada.
Questa scelta strategica mira a rafforzare la prima serata di Mediaset, sfruttando il successo consolidato di Gerry Scotti nell’access prime time.
La sfida con Rai 1 e la serie evento Sandokan
A partire da lunedì 1° dicembre, Rai 1 trasmetterà la serie evento Sandokan, con protagonista l’attore turco Can Yaman. Per contrastare una fiction già molto attesa, Mediaset punta su un programma già amato e seguito, sperando che il pubblico fedele scelga di seguire La Ruota della Fortuna anche in prima serata.
Perché questa mossa può cambiare il prime time di Canale 5
Secondo gli esperti di TV, continuare a trasmettere il Grande Fratello al lunedì contro la serie Rai avrebbe potuto portare a una netta sconfitta. Con La Ruota della Fortuna, invece, i risultati potrebbero essere molto migliori, consolidando ulteriormente il ruolo del programma come gallina dalle uova d’oro di Mediaset.