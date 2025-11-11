Durante l’ottava puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri sera, i riflettori si sono accesi su un nuovo confronto tra le mamme della Casa: Donatella Mercoledisanto e Francesca Carrara.

Le due sono state invitate in studio per cercare di chiarire dopo la discussione avvenuta durante la settimana, in seguito a uno scherzo finito male. Nonostante il confronto, però, entrambe sono rimaste sulle proprie posizioni, senza raggiungere un accordo.

Francesco Rana interviene nella discussione

Nel corso della puntata, un furioso Francesco Rana ha preso la parola per difendere Francesca Carrara, accusando Donatella di un comportamento irrispettoso: "È inammissibile il gesto che hai fatto nei confronti di Francesca. Io mi sono informato su di te a Bari e ne hai fritti di polipi. Non devi assolutamente comportarti così e tirare i capelli. Non parla bene di te la gente, non parlano bene. Ricordati che non devi fare certe cose e devi portare rispetto".

Inizialmente l’intervento di Rana è passato in sordina, ma poco prima della fine della diretta Simona Ventura ha voluto approfondire la frase dialettale “ne hai fritti di polipi”, soprattutto dopo l’indignazione del pubblico sul web.

Confronto finale e scuse richieste

La padrona di casa ha così chiesto un nuovo confronto tra Francesco e Donatella, invitando il vigile urbano a scusarsi: "Io ora vorrei che tu ti scusassi con Donatella. Perché hai detto una cosa inammissibile in dialetto pugliese, che noi non abbiamo capito. Hai detto una cosa brutta, è inammissibile e tu adesso chiedi scusa".

Francesco Rana ha cercato di giustificarsi, affermando di non aver inteso in modo negativo il modo di dire: "Non l’ho detta in quel senso. Io intendevo che è una furba, ma poi offende la gente".

Subito pronta la replica di Donatella, che ha tuonato contro il pugliese: "Lui non deve chiedere scusa a me, ma lo deve chiedere a mio marito e ai miei figli. Tu sei andato a Bari a informarti su di me. Ti avranno detto 'quella è la figlia di', ma io qui sono Donatella e non sono la figlia di. Mi voglio scrollare di dosso questa cosa, io sono Donatella, la moglie di Andrea e mamma di Antonio e di Davide. Ma poi andare a Bari a informarsi su di me, ma non ti vergogni?”.

Pochi istanti fa, Francesco ha deciso di chiedere nuovamente scusa a Donatella e alla famiglia attraverso un lungo messaggio sul suo profilo Instagram.

“Buongiorno a tutti. Ci tenevo a scrivere due righe dopo la puntata di ieri per chiedere scusa alla famiglia di Donatella, se le mie parole sono risultate offensive. Mi dispiace che il mio pensiero sia stato frainteso:

non era mia intenzione mancare di rispetto a Donatella come donna, moglie o mamma. Il mio commento voleva essere soltanto una critica al suo percorso come concorrente del GF, e non un giudizio sulla sua persona o sulla sua famiglia. Ci tengo anche a dire che, nel corso del tempo, anch’io sono stato deriso, insultato e ridicolizzato, definito un “a vento” in confessionali andati in onda senza che potessi commentare o ricevere le stesse scuse. Oggi, invece, sono io a voler chiedere scusa, perché sono deluso da me stesso. Ho cercato più volte di far capire il mio dispiacere e di instaurare un dialogo, ma purtroppo non è stato possibile durante il percorso. Spero che queste mie parole possano chiarire le mie intenzioni e riportare un po’ di serenità. Gli errori capitano, ma credo che la cosa più importante sia riconoscerli e imparare da essi.

Auguro a Donatella e alla sua famiglia ogni bene, con il desiderio che si possa voltare pagina con rispetto reciproco e senza rancore”.