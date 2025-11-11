Lunedì 10 novembre, nella casa del Grande Fratello, Anita Mazzotta ha vissuto un momento di grande emozione. La concorrente è stata sorpresa dall’ingresso di Vincent, il compagno della madre recentemente scomparsa, durante un appuntamento in mistery room.

L’incontro emozionante con Vincent

Appena entrato nella casa, Vincent ha trovato Anita Mazzotta visibilmente commossa. La concorrente non è riuscita a trattenere le lacrime davanti alle parole dell’uomo, che ha voluto rassicurarla: “Non sei sola, ci sono io per te. Sarò sempre la tua spalla. Non potrò mai sostituire tua madre, ma ora sei la mia famiglia e io mi sento il tuo papà”.

Perché Anita Mazzotta ha chiesto scusa in diretta

Subito dopo l’incontro, Anita Mazzotta ha chiesto scusa a Vincent per alcune dichiarazioni fatte nei giorni precedenti. Durante alcuni sfoghi in lacrime, la concorrente aveva raccontato il dolore per la perdita della madre e la paura di sentirsi sola: “E chi si prende cura di Anita? Ho perso mia madre, come faccio a star dietro a un’altra persona”.