Quella di venerdì scorso è stata una nottata movimentata Grande Fratello. Quello che era iniziato come uno scherzo tra le gieffine Donatella Mercoledisanto e Francesca Carrara si è trasformato in una vera e propria lite. Presi dall’agitazione, i toni si sono alzati fino al punto in cui Donatella, visibilmente nervosa, ha tirato i capelli a Francesca. Un gesto che ha scatenato non poche polemiche dentro e fuori la casa.

Lo scontro in studio: interviene Francesco Rana

Durante l’ottava puntata del reality, le due concorrenti si sono ritrovate in studio per un confronto diretto. Dopo il loro acceso botta e risposta, è intervenuto anche uno degli ex concorrenti, Francesco Rana, che ha puntato il dito contro Donatella: “È inammissibile il gesto che hai fatto nei confronti di Francesca. Io mi sono informato su di te a Bari e ne hai fritti di polipi. Non devi assolutamente comportarti così e tirare i capelli. Non parla bene di te la gente, non parlano bene. Ricordati che non devi fare certe cose e devi portare rispetto”.

Le parole di Rana hanno subito acceso la miccia della polemica, tanto che Simona Ventura è intervenuta prontamente per fermarlo: “Basta! Grazie Francesco, basta così. Ho detto basta, andiamo avanti”.

“Ne hai fritti di polipi”: il significato dell’espressione dialettale pugliese

L’espressione “ne hai fritti di polipi”, tipica delle zone di Bari, Taranto e del Salento, ha destato grande curiosità e indignazione tra i telespettatori pugliesi. Secondo molti utenti sui social, la frase avrebbe un significato offensivo e volgare, utilizzato per indicare una persona di dubbia reputazione, una “donna di facili costumi” o comunque poco raccomandabile.

Questa interpretazione ha portato numerosi spettatori a chiedere un intervento della conduttrice per chiarire la situazione.

Simona Ventura infuriata: “Chiedi scusa a Donatella”

Nella parte finale della puntata, Simona Ventura è tornata sull’argomento e ha preteso le scuse pubbliche di Francesco Rana nei confronti di Donatella Mercoledisanto: “Io ora vorrei che tu ti scusassi con Donatella. Perché hai detto una cosa inammissibile in dialetto pugliese, che noi non abbiamo capito. Hai detto una cosa brutta, è inammissibile e tu adesso chiedi scusa. Non avevamo capito, ma adesso tu chiedi scusa”.

Le giustificazioni di Francesco Rana e la reazione di Donatella

L’ex gieffino ha provato a difendersi, sostenendo che le sue parole non avevano alcuna intenzione offensiva: “Non l’ho detta in quel senso. Io intendevo che è una furba, ma poi offende la gente”.

Ma le spiegazioni non sono bastate a placare Donatella, che ha reagito con forza e indignazione: “Lui non deve chiedere scusa a me, ma lo deve chiedere a mio marito e ai miei figli. Tu sei andato a Bari a informarti su di me. Ti avranno detto ‘quella è la figlia di’, ma io qui sono Donatella e non sono la figlia di. Mi voglio scrollare di dosso questa cosa, io sono Donatella, la moglie di Andrea e mamma di Antonio e di Davide. Ma poi andare a Bari a informarsi su di me, ma non ti vergogni?”.

La strigliata finale di Simona Ventura

A quel punto, Simona Ventura ha perso la pazienza e ha regalato al pubblico una delle sue iconiche ramanzine: “Francesco basta! Adesso basta davvero. Le colpe dei padri non cadano sui figli, c’è una legge del contrappasso. Ora basta! Tu ti sei andato a informare a Bari, ma lì possono essere solo orgogliosi di avere al Grande Fratello una loro concittadina e devono portarla in palmo di mano. E ora ciao”.