La puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 10 novembre 2025 si è conclusa senza eliminazioni. Tuttavia, non sono mancati i colpi di scena: il televoto tra Domenico, Giulia, Grazia e la coppia Francesca e Simone ha decretato il meno votato della serata, che è finito direttamente in nomination.

Nessun eliminato al Grande Fratello nella puntata del 10 novembre

Il televoto non aveva carattere eliminatorio: serviva soltanto a individuare il concorrente meno sostenuto dal pubblico. A risultare ultimo nella classifica dei voti è stato Domenico D’Alterio, che ha quindi ottenuto la nomination diretta.

Ecco le percentuali del televoto della puntata di lunedì 10 novembre:

Domenico – 21,04%

– 21,04% Giulia – 28,99%

– 28,99% Grazia – 25,38%

– 25,38% Francesca e Simone – 24,59%

Chi sono i concorrenti in nomination al Grande Fratello

Al termine della puntata, il conduttore ha annunciato i nuovi concorrenti finiti in nomination. Oltre a Domenico, che vi è entrato di diritto come meno votato, il televoto eliminatorio della settimana vede protagonisti anche:

Simone e Francesca

Rasha

Giulia

Flaminia

Uno tra loro sarà eliminato nella prossima puntata del Grande Fratello 2025, in onda lunedì prossimo su Canale 5.

Tutto quello che è successo nella puntata del 10 novembre

Durante la diretta non sono mancati momenti di forte emozione e tensione.