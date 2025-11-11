La puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 10 novembre 2025 si è conclusa senza eliminazioni. Tuttavia, non sono mancati i colpi di scena: il televoto tra Domenico, Giulia, Grazia e la coppia Francesca e Simone ha decretato il meno votato della serata, che è finito direttamente in nomination.
Nessun eliminato al Grande Fratello nella puntata del 10 novembre
Il televoto non aveva carattere eliminatorio: serviva soltanto a individuare il concorrente meno sostenuto dal pubblico. A risultare ultimo nella classifica dei voti è stato Domenico D’Alterio, che ha quindi ottenuto la nomination diretta.
Ecco le percentuali del televoto della puntata di lunedì 10 novembre:
- Domenico – 21,04%
- Giulia – 28,99%
- Grazia – 25,38%
- Francesca e Simone – 24,59%
Chi sono i concorrenti in nomination al Grande Fratello
Al termine della puntata, il conduttore ha annunciato i nuovi concorrenti finiti in nomination. Oltre a Domenico, che vi è entrato di diritto come meno votato, il televoto eliminatorio della settimana vede protagonisti anche:
- Simone e Francesca
- Rasha
- Giulia
- Flaminia
Uno tra loro sarà eliminato nella prossima puntata del Grande Fratello 2025, in onda lunedì prossimo su Canale 5.
Tutto quello che è successo nella puntata del 10 novembre
Durante la diretta non sono mancati momenti di forte emozione e tensione.
- La madre di Benedetta è entrata nella casa per un confronto acceso con Domenico D’Alterio.
- È arrivata poi la notizia della decisione di Valentina di mettere fine alla sua relazione con Domenico.
- In studio, Donatella e Francesca si sono rese protagoniste di un duro scontro verbale, che ha acceso gli animi del pubblico.
- Infine, Jonas ha dovuto prendere una decisione importante riguardo alle lettere arrivate in casa, mentre cresce il sentimento tra lui e Anita, la cui storia d’amore continua a far discutere i fan del reality.