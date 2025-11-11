La puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri sera, lunedì 10 novembre, ha visto nuovi scontri e chiarimenti tra i concorrenti della Casa più spiata d’Italia. Il momento delle Nomination ha acceso la tensione tra Simone De Bianchi e Rasha Younes, protagonisti di un acceso confronto dopo la diretta su Canale 5.

Rasha Younes delusa dalla Nomination

La gieffina Rasha Younes è finita al televoto insieme a Flaminia, Domenico, Giulia e la coppia formata da Francesca e Simone. La concorrente di origini palestinesi ha mostrato subito il suo malumore per le motivazioni della Nomination, in particolare quelle di Simone, che l’ha scelta perché secondo lui “non sta dando un contributo rilevante in casa”.

Rasha è sbottata: “Simone, cosa mi dici sul fatto che dici che io non do niente in casa? Mi attacchi, ma dai un senso al tuo attacco”.

Il confronto acceso con Simone De Bianchi

Dopo la diretta, Rasha ha affrontato Simone in giardino per chiarire la situazione. Il gieffino ha risposto in modo deciso: “La mia è una provocazione, visto che sei la prima che dice che non sei a dieci, ti dico allora dai qualcosa in questa casa. Io ancora devo vedere qualcosa di più sostanzioso”.

Rasha ha interpretato le parole di Simone come una ripicca, ritenendo che la Nomination fosse in parte motivata dalla sua precedente scelta nei confronti della madre Francesca.