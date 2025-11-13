Un nuovo colpo di scena scuote il mondo di Uomini e Donne e torna a mettere sotto i riflettori Francesca Sorrentino, una delle troniste più discusse della passata edizione. Durante la puntata di ieri di CasaLollo, il format condotto da Lorenzo Pugnaloni, è arrivata una segnalazione clamorosa che riapre il dibattito sulla relazione tra la Sorrentino e il suo ex fidanzato Manuel Maura.

La segnalazione di Paolo Stile

Il conduttore ha mostrato un messaggio privato ricevuto da Paolo Stile, ex corteggiatore di Francesca Sorrentino, che ha voluto raccontare alcuni retroscena inediti risalenti al periodo del trono. Nel messaggio, Paolo conferma i sospetti nati dopo le recenti foto che ritraggono Francesca insieme a Manuel (ne abbiamo parlato QUI).

Paolo Stile racconta: “Durante un’esterna con lei notai un braccialetto saldato al suo polso e le chiesi con chi l’avesse fatto. Lei mi rispose che lo aveva fatto con il suo ex. Io rimasi sorpreso e le chiesi come facesse a portare ancora qualcosa che la legava a una relazione tossica e finita, dopo i tradimenti e la rottura. Mi rispose che le piaceva il braccialetto. Io le dissi che un’altra l’avrebbe strappato via per cancellare qualsiasi traccia o ricordo di una persona così”.

Questo dettaglio, il braccialetto saldato, torna oggi al centro dell’attenzione, soprattutto alla luce delle recenti foto che mostrano Francesca insieme al suo ex Manuel, alimentando i dubbi su un legame mai del tutto chiuso.

La sensazione di essere usato per visibilità

Paolo ha raccontato di aver avuto subito la sensazione che la Sorrentino stesse usando il programma e lui stesso per visibilità: “Da quel momento mi resi conto che lei probabilmente stava usando il programma e me per visibilità. Decisi di non farmi prendere in giro e mantenni un comportamento coerente, andando via al momento giusto per farle saltare il piano”.

Secondo l’ex corteggiatore, questa scelta fu dettata dal bisogno di proteggere la propria sincerità, intuendo che l’interesse di Francesca fosse altrove.

Foto recenti confermano i sospetti

Paolo conclude il suo messaggio sottolineando come le sue intuizioni siano state confermate dalle immagini recenti che mostrano Francesca con il suo ex Manuel: “Oggi, a distanza di un anno, stanno emergendo foto e video che la ritraggono con il suo ex. Tutto questo conferma quanto avevo intuito già allora. Ho visto che indossa ancora il bracciale: per me è la prova che non l’ha mai dimenticato”.