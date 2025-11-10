Dopo mesi di distanza e un percorso televisivo che li aveva portati alla rottura definitiva, Francesca Sorrentino e Manuel Maura, coppia protagonista di Temptation Island 2023, tornano al centro del gossip. L’occasione è un avvistamento esclusivo che potrebbe segnare un possibile riavvicinamento tra i due.

L’avvistamento alle Cantine di Arce

Secondo quanto riportato da fonti locali a LolloMagazine.it, i due ex protagonisti del reality sono stati visti insieme alle Cantine di Arce, in provincia di Frosinone. I testimoni raccontano che Francesca e Manuel apparivano molto complici, con sguardi intensi, sorrisi e persino un ballo ravvicinato che non è passato inosservato. Dalle immagini diffuse, sembra chiaro che non si trattasse di un semplice incontro casuale: i due sarebbero rimasti fianco a fianco per tutta la serata, mostrando momenti di evidente affiatamento.

Il loro legame, messo alla prova davanti alle telecamere di Temptation Island, è sempre stato caratterizzato da alti e bassi e da diversi conflitti. Adesso, a distanza di diverso tempo, questo nuovo incontro lascia ipotizzare che la storia tra Francesca e Manuel sia tutt’altro che finita.