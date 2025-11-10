Lunedì 10 novembre 2025 va in onda la settima puntata del Grande Fratello, il reality show condotto da Simona Ventura. Dopo l’eliminazione di Francesco Rana nella scorsa diretta, il televoto torna a infiammare la Casa più spiata d’Italia, decretando chi tra i concorrenti finirà direttamente in nomination.
Nomination e concorrenti a rischio eliminazione
Dopo l’addio definitivo di “King Rana”, il Grande Fratello torna con un televoto ad alta tensione. Questa settimana saranno quattro i concorrenti a rischio eliminazione:
- Domenico D’Alterio
- Grazia Kendi
- Giulia Soponariu
- La coppia Francesca Carrara e Simone De Bianchi
Sondaggi e percentuali: chi rischia di uscire
In attesa del verdetto ufficiale della serata, i sondaggi online sul sito grandefratelloforumfree mostrano un quadro interessante:
- Grazia Kendi: al momento in testa con oltre il 34% dei voti, grazie al suo carattere solare e al feeling con Mattia, già impegnato.
- Giulia Soponariu: seconda posizione con il 29%, amata per la sua simpatia ma criticata per alcuni scontri nella Casa, soprattutto con Jonas Pepe.
- Francesca e Simone: terzi con il 22%, sostenuti dal pubblico nonostante i dissapori con Donatella e Rasha.
- Domenico D’Alterio: ultimo con il 13%, rischia l’eliminazione nonostante sia al centro di un “triangolo amoroso” con Benedetta e la sua compagna Valentina.