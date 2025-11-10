Tra i tanti ex concorrenti del Grande Fratello Vip, c’è chi può vantare una carriera artistica di lunga data nel mondo dello spettacolo italiano. È il caso di Enzo Paolo Turchi, storico ballerino e coreografo, che ha partecipato all’ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, insieme alla moglie Carmen Russo.

Durante la permanenza nella Casa più spiata d’Italia, Turchi ha spesso coinvolto i suoi coinquilini in coreografie, prove di danza e momenti di spettacolo che hanno animato le puntate del programma.

Il desiderio di Enzo Paolo Turchi: “Vorrei essere giudice ad Amici”

In una recente intervista rilasciata al Corriere del Mezzogiorno, Enzo Paolo Turchi ha raccontato di voler tornare in televisione, ma in una veste nuova: quella di giudice nel talent show di Maria De Filippi.

“Vorrei fare il giudice di Amici – ha dichiarato Turchi – per poter dire anche la mia, che è un po’ diversa da quella che dicono loro”.

Un desiderio che conferma la sua voglia di continuare a trasmettere la passione per la danza alle nuove generazioni, mettendo a disposizione la sua esperienza e professionalità maturate in anni di carriera tra palcoscenici, teatri e programmi televisivi di successo.

Turchi critico verso Ballando con le Stelle: “Non è un programma di danza”

Nella stessa intervista, Enzo Paolo Turchi non ha risparmiato qualche critica nei confronti di un altro celebre show televisivo dedicato al ballo: Ballando con le Stelle. “Lì non sono giudici ma opinionisti, la maggior parte non è competente. Ballando con le Stelle non è un programma di danza, contiene balli per persone che non sono ballerine” ha spiegato Turchi.

Il coreografo ha poi aggiunto una riflessione significativa sul valore della formazione artistica: “Per diplomarsi in danza ci vogliono dieci anni. Sarebbe troppo comodo poterlo fare in tre mesi! Se le do il testo di una canzone in inglese e le dico di impararla, può farlo anche se non conosce l’inglese. Così è il ballo”.