Dopo settimane di rumors e confronti televisivi, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri hanno finalmente deciso di uscire allo scoperto. I due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno pubblicato le prime foto di coppia sui social, confermando così la loro relazione dopo averla ufficializzata in studio.

Le prime foto di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri

Con una storia su Instagram, Martina De Ioannon ha condiviso uno scatto tenero insieme a Gianmarco Steri, accompagnato dalla semplice ma significativa didascalia: “E tu”. Le immagini, subito diventate virali tra i fan del dating show di Maria De Filippi, sono state scattate in una location speciale: la stessa villa dove la coppia aveva vissuto la loro ultima esterna durante il programma.

I fan più attenti dei cosiddetti “Coatters” – nome scelto dal pubblico per la ship tra Martina e Gianmarco – hanno immediatamente riconosciuto il luogo e ricordato il momento in cui gli amici di lui avevano sorpreso l’ex tronista con uno striscione che recitava: “Fatela finita”.

Dal confronto in studio alla conferma dell’amore

Solo pochi giorni fa, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri erano tornati nello studio di Uomini e Donne per affrontare un confronto con i loro ex partner, Ciro Solimeno e Cristina Ferrara.

Durante la puntata, andata in onda martedì, Martina aveva ammesso apertamente i suoi sentimenti per Gianmarco: “Pensavo a Gianmarco anche mentre stavo con Ciro, ma non ho tradito nessuno”.

Un’affermazione che aveva spiazzato il pubblico e che, di fatto, sanciva la nascita ufficiale della nuova coppia.

Una storia che conquista i fan di Uomini e Donne

Dopo la puntata, i due hanno scelto di non nascondersi più: con le prime foto di coppia pubblicate su Instagram, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri hanno confermato che tra loro non si tratta più di una semplice frequentazione, ma dell’inizio di una vera storia d’amore.

“Tra di noi c'è l’esclusività. Non è più solo una frequentazione, è l’inizio di una storia”, aveva dichiarato Gianmarco in studio.