Le tensioni sentimentali continuano ad animare la Casa del Grande Fratello, dove emozioni e fraintendimenti creano dinamiche sempre più complesse tra i concorrenti. Dopo il clamore per la busta rossa che ha comunicato a Mattia Scuderi la fine della sua relazione con Carlotta Vendemmia, le conseguenze di quella notizia stanno pesando sul suo rapporto con Grazia Kendi — la gieffina che, suo malgrado, è stata indicata come la causa della rottura.

“Mi tratti male solo perché lei ti ha lasciato?”: lo sfogo di Grazia Kendi

Nelle ultime ore, Grazia Kendi si è lasciata andare a uno sfogo accorato con Anita Mazzotta e Benedetta Stocchi, delusa dal comportamento di Mattia, che avrebbe preso le distanze da lei in modo freddo e distaccato.

Da quando ha ricevuto la notizia della rottura, il catanese ha cambiato atteggiamento nei confronti della coinquilina, evitando qualsiasi contatto o confidenza. Un comportamento che Grazia non ha accettato e che ha voluto affrontare con parole dirette: “La tua ragazza ti ha lasciato perché tu ti sei avvicinato a me, non perché io facevo la stupida con te. Sono due cose differenti. Quindi esaminati tu prima di trattarmi in questo modo. Non mi guardi in faccia, non mi dai il buongiorno, mi rispondi male... Calmino. Anche meno”.

“Ti sono stata accanto, e ora mi ignori”: il dolore di Grazia

Durante la chiacchierata, Grazia ha ricordato a Mattia quanto gli sia stata vicino nelle ultime settimane: “Io fino a due giorni fa ho ascoltato i problemi della tua vita. È un mese che ti sto accanto, molto più di tante persone qui dentro, e mi tratti in questo modo perché la tua fidanzata ti ha lasciato? Ma io che c’entro? Ma che mi vuoi far sentire piccola così? Ma sei fuori di testa?”

Un clima sempre più teso nella Casa del Grande Fratello

Il confronto tra Mattia e Grazia non è passato inosservato agli altri inquilini, che percepiscono il clima carico di tensione. Mentre lui appare chiuso e tormentato, lei alterna rabbia e delusione, rendendo la convivenza sempre più difficile.

Ora resta da capire se tra i due ci sarà un chiarimento nei prossimi giorni o se questa distanza segnerà la fine definitiva del rapporto.