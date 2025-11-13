Sono ore “difficili” per Grazia Kendi all’interno della Casa del Grande Fratello. La concorrente milanese non ha mai nascosto il suo interesse per Mattia Scudieri, e nelle ultime giornate sembrava che la situazione potesse finalmente evolversi a suo favore.

La presunta rottura di Mattia e Carlotta

Nei giorni scorsi, Mattia aveva ricevuto una busta che lo informava della presunta rottura con la fidanzata Carlotta. Questa notizia aveva fatto avvicinare i due concorrenti, alimentando le speranze di un possibile legame tra Grazia e Mattia all’interno della Casa.

La smentita di Carlotta e il colpo di scena

La verità, però, è emersa subito sui social. Carlotta ha chiarito di non aver lasciato Mattia, dichiarando di essere solo arrabbiata e sottolineando che è ingiusto far credere al compagno di essere single.

Gli autori del reality hanno quindi messo Grazia di fronte a una scelta difficile: in confessionale le è stata consegnata una nuova busta con la conferma che Mattia non è libero. La concorrente deve ora decidere se:

Non dire nulla a Mattia , lasciandolo scoprire la verità durante la puntata di lunedì e garantendogli l’immunità dalle nomination.

, lasciandolo scoprire la verità durante la puntata di lunedì e garantendogli l’immunità dalle nomination. Rivelargli tutto subito, preparandolo alla puntata ma facendogli perdere l’immunità.

La crisi di Grazia Kendi

Al momento, Grazia Kendi non ha ancora informato Mattia. La concorrente sta cercando di capire quanto l’immunità sia importante per lui, forse per trovare una giustificazione alla scelta di mantenere il segreto.

Reazioni dei fan

I fan della potenziale coppia, chiamati affettuosamente “amanters”, sono divisi. Alcuni approvano la decisione di Grazia di non dire nulla, mentre altri temono che quando Mattia scoprirà la verità lunedì, il loro rapporto potrebbe subire un brusco peggioramento.