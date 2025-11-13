Nella Casa del Grande Fratello gli equilibri sono saltati dopo l’accesa discussione tra Francesca Carrara e Donatella Mercoledisanto. La lite tra le due concorrenti ha diviso il gruppo e scatenato nuove polemiche. A intervenire, con parole dure, è stato Simone De Bianchi, figlio di Francesca, che ha approfittato del momento per criticare apertamente gli altri inquilini.

Durante una conversazione con Ivana Castorina e Flaminia Romoli, Simone ha espresso la sua delusione per la mancanza di equilibrio e coerenza nella Casa: “La Casa è contro mia madre, ma nessuno si prende la responsabilità del proprio pensiero. Quando sbaglio io vengo nominato, mentre altri vengono graziati. Perché non mi capite che sono fatto così?”.

Simone De Bianchi si sfoga: “Donatella fa comodo a tutti”

Il concorrente romano ha poi deciso di affrontare apertamente tutti i compagni di gioco, accusandoli di adottare due pesi e due misure. Il riferimento è chiaro: mentre lui è stato più volte nominato per piccoli errori, Donatella sembra essere stata “assolta” nonostante comportamenti simili.

“Il Grande Fratello della calma piatta e della disonestà. Prendete lo stesso gesto e mettetelo al contrario. Grazia avrebbe fatto il panico, Rasha avrebbe fatto il panico, Anita avrebbe confermato la tesi su mia madre. E alla resa dei conti chi ha nominato Donatella ieri? Nessuno. Donatella fa comodo a tutti”, ha dichiarato Simone, trovando l’appoggio di Jonas Pepe.

La reazione dei concorrenti: tensioni alle stelle

Le parole di Simone hanno acceso ulteriormente gli animi. Anita Mazzotta ha replicato, sottolineando l’incoerenza del suo atteggiamento: “Tu non puoi criticare noi per la non presa di posizione, se tu sei il primo a non farlo. Simone, sincero, era molto più calda la situazione con Rasha o con Donatella?”.

Anche Francesca è intervenuta, parlando di un atteggiamento basato su “due pesi e due misure”. La discussione si è conclusa con un invito alla calma da parte di Flaminia Romoli, ma ormai qualcosa nella Casa sembra essersi definitivamente rotto.