È difficile ricordare un’edizione del Grande Fratello più complessa di quella attualmente in onda su Canale 5. L’idea di tornare “alle origini”, puntando su un’edizione nip (cioè con concorrenti non famosi), sembrava sulla carta un ritorno alle radici del format.

Ma il mondo televisivo di oggi è cambiato: le dinamiche sociali e narrative che resero celebre il reality nel 2000 non esistono più. Il risultato? Una stagione che fatica a trovare la propria identità e il proprio pubblico.

Ipotesi di chiusura anticipata

Secondo indiscrezioni, Mediaset avrebbe valutato una chiusura anticipata dell’edizione in corso del Grande Fratello, anche solo di qualche settimana. Il motivo principale sarebbe evitare il confronto diretto con “Sandokan”, la nuova serie evento con Can Yaman, in onda dal primo dicembre su Rai 1. Una mossa strategica per non compromettere ulteriormente gli ascolti già in sofferenza del reality condotto da Simona Ventura.

Un format storico da salvare

Cancellare un titolo come il Grande Fratello, però, non è semplice. È uno dei brand televisivi più forti di Mediaset ed Endemol e ha segnato un’epoca della TV italiana. Per questo motivo, si sarebbe deciso di portare comunque a termine l’edizione, cercando di mantenerla in vita fino alla chiusura prevista. Come scrivono alcune fonti, il programma sarebbe “attaccato al respiratore”, in attesa di definire il suo futuro.

Il “testamento” del Grande Fratello: cosa succederà dopo

Le prossime settimane saranno decisive per stabilire il futuro del format. Stando a quanto rivelato dal portale Affari Italiani, sul tavolo di Mediaset ci sono tre ipotesi principali:

Pausa di un anno per rigenerare il marchio e ripensare il format; Inserimento de “L’Isola dei famosi” tra la versione nip e quella vip del GF, con Veronica Gentili confermata alla conduzione dopo la buona prova dello scorso anno; Ritorno del “Grande Fratello Vip” a settembre 2025, con Alfonso Signorini alla guida e un cast già in via di definizione.

Addio al lunedì sera: spazio a La Ruota della Fortuna

Nel frattempo, sembra più probabile una “eutanasia naturale” per l’edizione attuale del GF. Il programma lascerebbe il lunedì sera a un prime time lungo de “La Ruota della Fortuna”, condotto da Gerry Scotti, che si troverà a competere proprio con Sandokan su Rai 1.