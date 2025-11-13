Valentina Piscopo continua a essere al centro dell’attenzione mediatica. In una recente intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo, la donna ha spiegato il motivo per cui ha deciso di chiudere definitivamente la relazione con Domenico D’Alterio e ha rivelato il suo pensiero sulle gieffine Benedetta Stocchi e Anita Mazzotta.

La verità di Valentina Piscopo sulla fine della storia con Domenico D’Alterio

Nonostante non sia una concorrente ufficiale dell’attuale edizione del Grande Fratello, Valentina Piscopo è una delle protagoniste più discusse del reality show di Canale 5, condotto da Simona Ventura.

Dopo aver inviato una lettera d’addio a Domenico D’Alterio, Valentina ha raccontato la sua versione dei fatti: "Non mi sono pentita di quelle parole perché le penso, forse dovevo farlo prima. Il sentimento non cambia da un giorno all'altro, ma non ho avuto nessuna dimostrazione da parte sua. Era inutile che faceva la scenata di uscire per venire a chiarire, è meglio che stia lì e continui a riflettere su quello che ha sbagliato. Da fuori continuerò a sostenerlo come concorrente, è il papà di mia figlia".

Riguardo alla madre di Benedetta Stocchi, Valentina ha commentato: "Un comportamento sbagliato, poteva dirgli semplicemente che stavano sbagliando entrambi. È la figlia che si è buttata su un uomo impegnato, da mamma le avrei dato un consiglio. Si è capito che lei ha una cotta che vuole nascondere. Non è sincera, è falsa".

Il pensiero di Valentina su Anita Mazzotta, Donatella Mercoledisanto e Francesca Carrara

Valentina Piscopo ha colto l’occasione per commentare anche altri protagonisti del Grande Fratello. Riguardo ad Anita Mazzotta, ormai in coppia con Jonas Pepe, ha dichiarato: "Non mi va più di parlare di Anita... Se lei sente questi sentimenti nei confronti di questo ragazzo ben venga. So per certo che quando è uscita ha letto cosa si diceva e, sono sincera, secondo me con Jonas non durerà al di fuori della Casa. Alzo le mani".

In merito allo scontro tra Donatella Mercoledisanto e Francesca Carrara, Valentina ha commentato: "Sono due mamme, sono in un reality perché non devono divertirsi?! Ma si vivessero tutto con spensieratezza, per me non riescono a godersela bene. Nella Casa nessuna personalità è uscita veramente".