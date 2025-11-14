Pomeriggio movimentato nella casa del Grande Fratello, dove un semplice gioco ha scatenato polemiche, accuse e l’ennesimo confronto ad alta tensione tra alcuni concorrenti. Gli inquilini sono stati invitati a pescare un bigliettino contenente una domanda scomoda: un espediente che ha messo in luce malumori e sospetti già presenti da giorni.

Rasha Younes sotto accusa: “Ti sei avvicinata a Omer perché è tra i preferiti”

A finire al centro del vortice è stata Rasha Younes, accusata da alcuni compagni di essersi avvicinata a Omer Elomari con un secondo fine. In particolare, Francesca e Simone hanno sostenuto che la concorrente avrebbe sviluppato interesse verso Omer solo dopo aver scoperto che è uno dei favoriti dal pubblico.

“Secondo me tu sapendo che lui era forte, ti sei avvicinata a lui”, ha dichiarato Francesca, riferendosi anche al recente bacio tra Rasha e Omer dopo l’aereo dedicato alla loro ship.

A rincarare la dose ci ha pensato Simone: “Qua dentro, tolta la relazione e tolta la zizzania con Valentina, non ricordo nient'altro di te”.

Un commento che ha fatto esplodere la discussione con Rasha, che ha risposto piccata: “Ma tu vuoi parlare della mia vita che puzzi di latte? Ragiona prima di parlare, ragazzino”.

La replica di Rasha: “Non ho bisogno di Omer per emergere”

Durante un successivo confronto in giardino, Rasha ha difeso pubblicamente la propria posizione, respingendo con decisione ogni insinuazione: “Tu pensi che con la mia storia, la mia personalità, il mio carattere, ho bisogno di Omer per emergere? Con Omer, al massimo, mi isolo”. Ma Simone non ha cambiato idea, ricordandole un presunto cambio di atteggiamento: “Prima stavi al 4%, oggi all'85%. Sono contento per te, ma il mio dubbio non cambia”.

Faccia a faccia infuocato tra Omer e Simone

La tensione è proseguita anche dopo la fine del gioco. In giardino, Omer e Simone si sono ritrovati l’uno davanti all’altro per un confronto dai toni sempre più accesi. Simone ha sbottato: “Chi sei per dirmi ‘abbassa la voce’? Neanche mia madre me lo chiede”. La risposta di Omer non si è fatta attendere: “Io sono Omer. Non ti ho visto neanche in piedi, pensavo fossi ancora seduto”. Simone ha replicato: “Sei più alto di me di 5 cm, che cambia? Sono contento per te”.

A intervenire è stato Domenico, che ha cercato di evitare che il battibecco degenerasse ulteriormente.