Ieri pomeriggio, presso gli studi Elios di Roma, è stata registrata una nuova puntata di Amici 25, in onda domenica 16 novembre. Le anticipazioni ufficiali, diffuse da SuperGuidaTV, rivelano esibizioni intense, classifiche sorprendenti e nuove sfide per gli allievi della scuola.

Giudici e ospiti della puntata

A valutare le performance di canto sono stati Ermal Meta e Alessandro Cattelan, mentre per il ballo hanno giudicato Giuseppe Giofrè e Francesco Mariottini. L’ospite musicale della puntata è stato Eddie Brock, che ha portato sul palco il brano Non è Mica Te.

Sfide settimanali: tutti confermano il banco

Le sfide interne della settimana sono state superate da Michelle, Opi e Pierpaolo, che mantengono così il proprio banco.

Per la prossima puntata finiscono in sfida:

Maria Rosaria e Pierpaolo (ballo)

e (ballo) Michelle e Riccardo (canto)

Gara di canto: la classifica completa

1° posto – Gard

Gard conquista la vetta della classifica con una performance molto apprezzata. I giudici lo hanno elogiato per presenza e vocalità, aggiungendo che, con un atteggiamento leggermente più “sornione”, l’esibizione sarebbe stata perfetta.

2° posto – Valentina

Valentina interpreta La Cura, assegnata da Lorella Cuccarini. La coach si complimenta per la scelta coraggiosa, così come Ermal Meta, che sottolinea l’importanza di affrontare ciò che spaventa. Anche Cattelan conferma il suo apprezzamento.

3° posto – Michele

Michele porta Someone You Loved di Lewis Capaldi. I giudici evidenziano la complessità del brano e la necessità di una forte carica emotiva. Meta gli fa solo un piccolo appunto: in alcuni punti è sembrato un po’ timoroso.

4° e 5° posto – Angie e Plasma

Angie canta Paracetamolo di Calcutta.

Plasma riceve un grande complimento da Meta: “Se mi avessero detto che è una tua canzone, ci avrei creduto”. Il cantante spiega di essersi riconosciuto talmente tanto nel testo da non aver aggiunto barre personali.

Terzultimo e penultimo posto – Flavia e Riccardo

Flavia emoziona i giudici con l’intensità della sua interpretazione, ma Meta le consiglia di non lasciarsi sopraffare dall’emozione. Riccardo sceglie volontariamente di andare in sfida e canta Sono Solo Parole: gli viene detto che il brano richiede grande controllo e precisione.

Ultimo posto – Michelle

Michelle interpreta …Baby One More Time di Britney Spears.

Secondo Cattelan, mentre molti concorrenti hanno optato per brani emozionali, il suo necessitava di attitudine e presenza scenica specifica. Il consiglio: aprirsi di più al pubblico.

Gara di ballo: la classifica completa

1° posto – Alex

Alex, in coppia con Alessia, conquista il primo posto ballando sulle note di Bailando.

2° posto – Anna

Anna, insieme ad Elena, ottiene il secondo posto con un’esibizione elegante e pulita.

2° posto a pari merito – Emiliano

Emiliano balla con Francesco su Pregherò: un’esibizione intensa che gli vale il pari merito.

Terzultimo e penultimo posto – Alessio e Pierpaolo

Alessio si esibisce con Giulia su Ex di Irama ed Elodie.

Pierpaolo scivola nelle ultime posizioni, finendo in sfida per la prossima puntata.

Ultimo posto – Maria Rosaria

Maria Rosaria, in coppia con Mattia, chiude la classifica e finisce in sfida.

Novità in arrivo: spazio agli inediti

Nella prossima puntata di Amici 25 saranno finalmente presentati gli inediti dei cantanti, uno dei momenti più attesi della stagione, spesso decisivo per l’ingresso dei brani su piattaforme streaming e nelle classifiche musicali.