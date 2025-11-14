Il rapporto nato tra Mattia Scudieri e Grazia Kendi continua a essere al centro dell’attenzione dentro e fuori la Casa del Grande Fratello. A fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato lo stesso concorrente siciliano, parlando con Simone De Bianchi e spiegando una volta per tutte la sua posizione nei confronti della coinquilina.

Mattia e Simone a confronto su Grazia

All’interno della Casa del Grande Fratello, è nata un'amicizia speciale tra Mattia Scudieri e Grazia Kendi, che ha suscitato qualche malumore nella fidanzata di lui. Venuto a conoscenza di alcune dichiarazioni rilasciate sui social da Carlotta, Mattia ha deciso di prendere le distanze dalla sua compagna di avventura.

Se da una parte Grazia ha confessato alle sue amiche di provare un forte interesse per Mattia, dall’altra il concorrente ha chiarito a Simone di non provare nulla se non un sincero sentimento di amicizia e affetto.

La verità di Mattia sul rapporto con Grazia

Mattia ha deciso di rompere il silenzio e spiegare cosa pensa realmente di Grazia. Parlando con Simone, il siciliano ha ammesso: "Con lei scherzo, mi trovo bene, ma Grazia lo sa che tra di noi non c'è niente, me l'ha detto anche lei. Mi ha detto che lo sente quando piace a un uomo".

I due concorrenti hanno poi discusso delle relazioni passate e delle rotture, con Mattia che ha sottolineato come, anche fuori dalla Casa, non si sarebbe avvicinato a nessuna ragazza: "Mi sono preso due giorni, sto andando avanti, ma la mia testa sta ancora là".

Il destino di Mattia nelle mani di Grazia

Il destino di Mattia Scudieri nella Casa del Grande Fratello è però strettamente legato a Grazia Kendi. La concorrente ha avuto la possibilità di leggere in anteprima il contenuto della seconda busta rossa. Sebbene Carlotta non abbia lasciato il fidanzato, informare Mattia della verità significherebbe fargli perdere l’immunità.

Grazie alla decisione di Grazia di proteggerlo, Mattia scoprirà tutta la verità durante la prossima puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 17 novembre 2025 in prima serata su Canale 5.