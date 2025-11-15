Negli ultimi giorni sono stati moltissimi gli artisti che hanno voluto rendere omaggio al maestro Peppe Vessicchio. Tra loro anche Marco Carta, che sui suoi profili social ha condiviso un messaggio colmo di affetto e gratitudine.

Il cantante ha scritto: “Nei momenti più importanti della mia vita c’è sempre stato chi, come te, sapeva ascoltare davvero. La musica, le persone, la verità. Grazie, Maestro. Ti porterò con me, sempre”.

Caterina Balivo introduce Marco Carta con un ricordo del maestro Vessicchio

Durante la sua ospitata a La Volta Buona, Caterina Balivo ha introdotto Marco Carta con un aneddoto significativo sul maestro. La conduttrice ha ricordato come Vessicchio fosse famoso per la sua ironia, ma anche per la severità e la grande umanità che lo contraddistinguevano.

Balivo ha raccontato: “Il maestro era ironico, ma anche severo, e con una grande umanità. Lo può testimoniare il nostro ospite di oggi, che a un certo punto durante il talent show a cui partecipava volevano espellerlo perché era molto discolo”.

Il retroscena: “Mi volevano cacciare da Amici, ma Vessicchio disse di fare attenzione”

Marco Carta ha poi spiegato in dettaglio cosa accadde diciassette anni fa, quando la sua permanenza nella scuola di Amici di Maria De Filippi era davvero a rischio.

L’artista ha raccontato: “Il mio profitto scolastico non era dei migliori, per vari motivi, e volevano cacciarmi. Fu allora che lui disse testuali parole: ‘Occhio, perché io non entro nel merito del profitto scolastico, ma questa voce è interessante, è molto particolare, e capite bene cosa fare’. Io lo ringraziai”.