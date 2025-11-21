Una famosa showgirl, nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip, era prossima al matrimonio ma, a quanto pare, lei e l’attuale compagno hanno deciso di fare un passo indietro. Stiamo parlando di Antonella Elia e Pietro Delle Piane, che in passato hanno partecipato a Temptation Island.

La coppia aveva inizialmente annunciato l’intenzione di sposarsi con la data prevista per San Silvestro, senza specificare l’anno. Tuttavia, i continui impegni e alcune complicazioni nei lavori di casa li hanno costretti a rimandare più volte il grande giorno.

Durante una puntata de La Volta Buona, la showgirl aveva confessato il suo sconforto per il rinvio del matrimonio, spiegando che la decisione era stata condivisa da entrambi.

La pausa di riflessione

La settimana scorsa, nuovamente ospite nel salotto di Caterina Balivo, Antonella Elia ha rivelato ulteriori dettagli sulla situazione: "Volete sapere cosa mi ha regalato Pietro? Volete proprio saperlo? C’è un problema. Ho preso alcuni mesi sabatici da lui. Sì, venti giorni fa siamo stati qui e abbiamo detto che ci dovevamo sposare ma siccome io sono volubile… no, scherzo dai. Diciamo che è un momento di riflessione perché io non mi sento pronta, io sono in un periodo così. Quindi non ho festeggiato con lui purtroppo. Sono seria, è dipeso da tutti e due, non solo da me. Ognuno ha le sue parti di colpe".

La showgirl ha aggiunto: "Ho deciso di praticare l’astinenza se*suale pur avendo ancora gli istinti sessuali e quindi prendo un po’ di mesi sabatici per cercare di elevarmi dal primo chakra al settimo e raggiunge un po’ quel divino. Un po’ di astinenza ci vuole".