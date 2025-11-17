Matteo Azzali, ex pugile professionista, è stato uno dei concorrenti dell’attuale Grande Fratello. Eliminato durante la quinta diretta del popolare reality show condotto da Simona Ventura, Matteo ha rilasciato un’intervista a Superguidatv, raccontando la sua esperienza nella Casa e le sue impressioni sui concorrenti ancora in gioco.

Le confessioni di Matteo Azzali

Parlando della sua avventura, Matteo ha detto: "È stata un’esperienza più unica che rara, sicuramente molto diversa da quelle che si possono fare nella vita di tutti i giorni. Il bilancio è positivo, mi ha dato la possibilità di testare il mio modo di essere convivendo con degli estranei 24 ore su 24"

Riguardo la prima settimana, confessa: "La prima settimana non è stata certamente facile perché anche se io ho un carattere che riesce ad adattarsi a qualsiasi situazione, la mia pazienza è stata messa a dura prova da alcuni inquilini che pretendevano di giocare e divertirsi in continuazione senza curarsi degli altri. Fortunatamente, dopo aver posto alcune regole fondamentali per la convivenza, siamo andati tutti d’amore e d’accordo".

Matteo sottolinea: "Non mi sono pentito di niente perché sono stato me stesso in tutto e per tutto e credo di aver portato tutte quante le mie esperienze di vita".

Il pensiero di Matteo sui concorrenti ancora in gioco

Matteo ha commentato anche le dinamiche attuali della Casa: "Ad oggi un vero leader nella Casa non c’è anche perché ho notato che si sono accese alcune diatribe tra gli inquilini quindi regna l’anarchia e non c’è una persona che faccia da punto di riferimento per poter mettere tutti d’accordo. Non esiste all’interno della Casa secondo me una persona falsa, magari qualche stratega che ha capito le dinamiche del gioco quindi ha iniziato a giocare come è giusto che sia".

Sui legami tra i concorrenti, Matteo ha precisato: "Della coppia Anita e Jonas, penso che entrambi siano due ragazzi giovani e belli ma soprattutto molto intelligenti e prima di decidere di diventare una coppia si sono studiati profondamente. A me come coppia piace molto quindi spero che la loro storia possa continuare anche dopo Grande Fratello".

"Sul legame di Domenico e Benedetta, invece, penso sinceramente che sia un vero e proprio rapporto di amicizia. Magari vedendoli da fuori può sembrare il contrario, ma avendoli vissuti in prima persona all’interno della Casa posso affermare che è un vero e proprio rapporto di amicizia".