Ieri sera, Canale 5 ha trasmesso la settima puntata del Grande Fratello 2025 (clicca QUI per il resoconto e QUI per gli ascolti). La serata ha visto l’eliminazione di Francesco Rana, che ha dovuto lasciare il reality show, mentre Francesca Carrara, Simone De Bianchi, Grazia Kendi, Giulia Soponariu e Domenico D'Alterio sono finiti in Nomination.

Il misterioso episodio durante la pausa pubblicitaria

Ma non è stato solo il gioco a tenere banco. Durante una pausa pubblicitaria, è accaduto un episodio insolito che ha sollevato numerose domande tra i telespettatori. Alcuni autori, infatti, hanno fatto un’incursione all’interno della Casa, senza che ne fosse data una spiegazione ufficiale. L’accaduto non è passato inosservato e ha scatenato un'ondata di commenti e speculazioni sui social.

Tra le ipotesi più divertenti, un utente ha ironicamente scritto: “Stanno portando i copioni di riserva per Anita in emergenza”.