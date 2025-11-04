Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, che ha visto protagonisti Ciro Solimeno, Gianmarco Steri e Martina De Ioannon (clicca QUI per le anticipazioni). Dopo il primo confronto della scorsa settimana, questa volta l’ex tronista romana ha deciso di affrontare pubblicamente il suo ex fidanzato per chiarire la sua posizione.

Martina De Ioannon e il nuovo triangolo amoroso

Dopo la fine della sua storia con Ciro Solimeno, Martina De Ioannon ha iniziato a frequentare Gianmarco Steri, la sua “non scelta”, creando un acceso dibattito sui social. Gli utenti del web si sono divisi tra chi ha appoggiato la scelta della ragazza e chi l’ha giudicata indelicata.

Durante il primo confronto in studio, Martina aveva deciso di non presentarsi, delegando a Gianmarco il compito di parlare per lei, gesto che ha attirato ulteriori critiche. Per questo motivo, la romana ha chiesto un nuovo confronto pubblico con Ciro, per spiegare le proprie motivazioni e chiarire le incomprensioni accumulate nelle ultime settimane.

Ciro Solimeno sul trono: la sorpresa di Maria De Filippi

Il confronto tra Ciro, Gianmarco e Martina si è concluso con una vera sorpresa: Maria De Filippi ha proposto all’ex corteggiatore di Torre Annunziata di diventare il nuovo tronista del programma. Il giovane ha accettato visibilmente emozionato, aprendo una nuova fase della sua esperienza a Uomini e Donne.

Il commento di Ciro Petrone sui social

Tra i tanti commenti, c’è stato anche quello di Ciro Petrone, ex concorrente del Grande Fratello, che dopo il confronto della passata settimana, aveva detto: “Se la signora Maria decide di non mettere Ciro sul trono a gennaio, al 99,9% Ciro farà il GF VIP. Ovviamente questo è un mio pensiero personale, non so niente!”.

Dopo la registrazione della nuova puntata, Petrone ha espresso la sua perplessità direttamente sulla scelta della conduttrice: “Ciro è ufficialmente il nuovo tronista di Uomini e Donne! Questa notizia ve l’ho anticipata due giorni fa, mi fa molto piacere per Ciro perché è veramente un bravo ragazzo, però vorrei fare una domanda a voi e soprattutto alla signora Maria: visto che qualche mese fa disse vicino a Rosario (Guglielmi, ndr) che non era in grado di fare il trono perché ancora innamorato di Lucia (Ilardo, ndr), la mia domanda è, secondo te Maria, Ciro non è ancora innamorato di Martina?”.