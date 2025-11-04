Nella Casa del Grande Fratello continua a far discutere il triangolo sentimentale tra Domenico D’Alterio, Valentina Piscopo e Benedetta Stocchi. Durante la puntata del 3 novembre, un gesto di Benedetta ha riacceso le tensioni e portato a un confronto diretto tra le due donne e a un chiarimento definitivo nella coppia.

Il bigliettino di Benedetta a Domenico nel Tugurio

Il rapporto tra Domenico e Benedetta si è fatto sempre più ambiguo dopo che la ragazza ha deciso di inviargli un bigliettino mentre lui si trovava nel Tugurio insieme alla compagna Valentina. Sul foglietto, passato di nascosto sotto la porta, si leggeva: “Buonanotte Mico, ho sempre gli stessi pensieri nei tuoi confronti”.

Il gesto non è passato inosservato e ha subito alimentato sospetti e discussioni all’interno della Casa. Durante la diretta del 3 novembre, Benedetta Stocchi ha cercato di chiarire le sue intenzioni: “I miei pensieri nei suoi confronti sono sempre quelli, è la persona che ho conosciuto all’inizio e non devo cambiare il mio pensiero dopo questo putiferio”.

Il confronto tra Benedetta e Valentina: accuse e tensione in diretta

In Mystery Room, Valentina Piscopo ha raggiunto Benedetta per un confronto diretto e senza filtri. La compagna di Domenico ha espresso tutta la sua delusione per il gesto del bigliettino, accusandola di non rispettare la loro relazione: “Tutto questo teatrino ti piace, il bigliettino potevi evitarlo. Non hai rispetto nei confronti di una donna che lui ha al di fuori. Basta, state lontani”.

A intervenire è stato poi Domenico D’Alterio, che ha ammesso le proprie responsabilità: “La cosa purtroppo è stata costruita da me. Benedetta c’entra poco in questa situazione, sono io quello che ho creato tutto. Dovevo allontanarmi da lei. La colpa è mia”.

Il confronto finale tra Domenico e Valentina: la decisione della coppia

La puntata del 3 novembre si è chiusa con il confronto finale tra Domenico e Valentina, un momento decisivo per la loro relazione. Valentina ha posto un chiaro ultimatum al compagno: “Ti voglio chiedere di allontanarti da Benedetta, di iniziare a fare un altro tipo di gioco e pensare a te. Togliti la collana che ti ha regalato. O decidi di uscire con me oppure rimani qua, ma comportati come si deve”.

Domenico D’Alterio ha scelto di rispettare la volontà della fidanzata e di chiudere definitivamente con Benedetta: “Mi allontano definitivamente da quella ragazza”.

La coppia si è poi scambiata un lungo bacio prima del saluto, promettendo di ricominciare su nuove basi.

Grande Fratello: cosa succederà adesso tra Domenico e Benedetta?

Dopo la decisione di Domenico, resta da capire se Benedetta riuscirà davvero a rispettare le distanze o se tra i due ci sarà ancora spazio per nuovi colpi di scena. Intanto, sui social, il pubblico si divide: c’è chi difende Valentina e chi accusa Domenico di aver giocato su due fronti.

La situazione resta incandescente e promette sviluppi nelle prossime settimane.