La puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 3 novembre 2025 è stata ricca di emozioni, scontri e colpi di scena. A lasciare definitivamente la Casa è stato Francesco Rana, conosciuto tra i coinquilini con il soprannome di “King”. Ecco tutto ciò che è accaduto durante la diretta condotta da Simona Ventura, con i dettagli sulle nomination, le percentuali del televoto e i nuovi equilibri nella Casa più spiata d’Italia.

Chi è stato eliminato al Grande Fratello del 3 novembre 2025

Al televoto della settimana si sfidavano Jonas, Mattia, Francesca e Simone (in coppia) e Francesco. Dopo una lunga attesa e il verdetto del pubblico, a dover abbandonare la Casa è stato proprio Francesco Rana.

Percentuali televoto del 3 novembre 2025:

Jonas – 37,65%

– 37,65% Mattia – 33,51%

– 33,51% Francesca e Simone – 19,05%

– 19,05% Francesco Rana – 9,79% (eliminato)

Con poco meno del 10% dei voti, Francesco è risultato il concorrente meno sostenuto dal pubblico, segnando così la sua uscita definitiva dal gioco.

Chi sono i concorrenti in nomination

Subito dopo l’eliminazione, la Ventura ha aperto il consueto spazio dedicato alle nomination. Come di consueto, alcuni gieffini hanno espresso il proprio voto in confessionale (nomination segrete), mentre gli altri hanno votato in modo palese davanti ai compagni.

Il risultato ha portato al televoto quattro concorrenti:

Francesca e Simone (in coppia)

(in coppia) Grazia Kendi

Giulia Soponariu

Domenico D’Alterio

Saranno loro a giocarsi la permanenza nella Casa nel corso della prossima puntata. Il pubblico da casa potrà votare e decidere chi dovrà lasciare definitivamente il reality show.