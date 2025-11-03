La scorsa settimana, a Uomini e Donne, si è svolto un confronto molto atteso tra Gianmarco Steri, Ciro Solimeno e Cristina Ferrara. Tuttavia, tra i protagonisti mancava Martina De Ioannon, che ha scelto di non partecipare per rispettare la privacy della sua famiglia. Una decisione che non è passata inosservata, soprattutto agli occhi di Gianni Sperti, che ha sottolineato come l’assenza di Martina fosse una mancanza di rispetto verso il pubblico e la redazione del programma.

Come ha dichiarato Gianmarco Steri, l’assenza di Martina era motivata da questioni private: “Sono state dette cose molto private e lei per rispetto dei suoi familiari ha preferito non venire. Ciro ha parlato, ha rilasciato delle interviste e ha detto cose che poteva risparmiarsi”.

Secondo Gianni Sperti, però, Martina De Ioannon avrebbe dovuto esserci per chiarire direttamente quanto accaduto, evitando fraintendimenti: “Secondo me doveva esserci e spiegare quello che è successo. Mi dispiace, ma lei mi ha deluso con questa sua assenza”.

Il ritorno di Martina e il nuovo confronto

Poche ore fa, la situazione è cambiata: Martina De Ioannon ha preso parte a una nuova registrazione di Uomini e Donne, insieme al suo attuale compagno Gianmarco Steri e all’ex fidanzato Ciro Solimeno. Questa volta, Cristina Ferrara era assente, e il confronto si è concentrato soprattutto su Ciro e Gianmarco.

Secondo quanto riportato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, Gianmarco avrebbe parlato poco durante la registrazione e ha raccontato di un incontro casuale con Ciro al semaforo. Steri avrebbe ammesso di aver avuto paura che l’ex potesse arrabbiarsi e arrivare alle mani. Dopo questo incontro, i due si sono recati a casa di Martina, dove hanno avuto un chiarimento.

Durante il confronto, ci sono stati momenti molto emozionanti: Ciro e Martina si sono abbracciati e commossi, mentre Gianmarco è rimasto un po’ in secondo piano. Non sono mancati anche momenti di tensione, con Martina visibilmente provata dalla discussione e a tratti vicina alle lacrime.

Ciro diventa il nuovo tronista

Nel corso della registrazione, Maria De Filippi ha proposto a Ciro Solimeno di diventare il nuovo tronista di Uomini e Donne, proposta che lui ha accettato. La conduttrice ha scherzato sul fatto che, se Martina volesse corteggiare Ciro, non la farebbe scendere. Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno accolto con entusiasmo la nuova avventura di Ciro sul trono.