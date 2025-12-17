Le rivelazioni di Fabrizio Corona nel suo format “Falsissimo” hanno scatenato una vera e propria bufera mediatica. Al centro della polemica, la clamorosa accusa secondo cui per essere presi al Grande Fratello sarebbe necessario sottostare al presunto “sistema Signorini”.

Al momento, Alfonso Signorini ha preferito non rispondere pubblicamente, e non è chiaro se abbia avviato azioni legali per tutelare la propria immagine. Nonostante il caos mediatico, ieri pomeriggio il conduttore è apparso sorridente ospite di Gianluigi Nuzzi a Dentro La Notizia. L’ospitata era programmata da tempo e non è stata annullata.

Il conduttore del Grande Fratello, che tornerà a marzo su Canale 5, è entrato verso la fine della puntata, mentre Nuzzi lanciava un servizio sugli addobbi di Natale contestati dai condomini di un palazzo. Con maglione blu con pellicciotto interno, cravatta e occhiali con montatura rossa, Alfonso Signorini è apparso tranquillo e sereno.

“A Natale sono tutti più buoni, è vero che queste palle sono brutte, ma l’Epifania ogni palla porta via quindi godetevi il Natale!“, ha dichiarato con un sorriso leggermente forzato.

Anche Pierpaolo Pretelli, citato più volte nel video di Fabrizio Corona, ha scelto di non rispondere pubblicamente. L’ex concorrente del GF Vip è parso - almeno in apparenza - tranquillo a La Vita in Diretta, dove ha commentato una storia di tradimenti e scandali amorosi senza fare riferimento alle rivelazioni dell’ex re dei paparazzi.