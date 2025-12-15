La finale del Grande Fratello, inizialmente prevista per questa sera e annunciata la scorsa settimana da Simona Ventura, è stata ufficialmente rinviata. Mediaset ha comunicato che l’ultima puntata del reality di Canale 5 andrà in onda giovedì 18 dicembre, cambiando così i piani del pubblico e dei concorrenti.

Nel frattempo, resta aperto il televoto che decreterà l’ultimo eliminato e il quinto finalista del programma.

Grande Fratello: chi sono i finalisti già sicuri

Sono già approdati in finale:

Anita Mazzotta

Giulia Saponariu

Grazia Kendi

Jonas Pepe

Rimane ora un solo posto disponibile per la finale, che verrà assegnato al concorrente più votato dal pubblico.

Televoto aperto: sfida tra Domenico D’Alterio e Omer Elomari

Il pubblico è chiamato a scegliere tra:

Domenico D’Alterio

Omer Elomari

Uno dei due dovrà abbandonare definitivamente la Casa, mentre l’altro conquisterà il titolo di quinto finalista e accederà alla puntata conclusiva di giovedì sera.

Sondaggi online: chi rischia l’eliminazione

Secondo i sondaggi non ufficiali pubblicati su siti, forum e pagine social dedicate al Grande Fratello, il concorrente maggiormente a rischio eliminazione sarebbe Domenico D’Alterio. Le preferenze del pubblico sembrerebbero invece favorire Omer Elomari, che al momento risulta in vantaggio.

Se queste percentuali venissero confermate dal televoto ufficiale, la seconda semifinale si chiuderebbe con l’eliminazione di D’Alterio.

Finale del Grande Fratello: cosa succederà giovedì 18 dicembre

Con ogni probabilità, il prossimo televoto verrà aperto direttamente in finale, durante la puntata di giovedì sera. Come da tradizione, i concorrenti si sfideranno in duelli, fino alla proclamazione del vincitore di questa edizione del reality.