Potrebbe essere già giunta ai titoli di coda la storia d’amore tra Manuela Carriero e Francesco Chiofalo. Nelle ultime ore, l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di rompere il silenzio e raccontare pubblicamente quanto accaduto, lasciando intendere di aver scoperto un presunto tradimento.

La vicenda è esplosa direttamente sui social, dove Manuela ha condiviso il suo sfogo attraverso una serie di Instagram Stories che hanno immediatamente attirato l’attenzione dei fan e degli appassionati di gossip.

Il presunto tradimento scoperto a Dubai

Secondo il racconto dell’ex tronista, la coppia si troverebbe attualmente in vacanza a Dubai. A causa della febbre, Manuela sarebbe rimasta in casa, mentre Francesco avrebbe trascorso la serata in discoteca con un gruppo di amici.

Proprio uno di questi avrebbe però commesso un errore fatale: pubblicare una storia Instagram in cui, sullo sfondo, si vedrebbe chiaramente Chiofalo in compagnia di un’altra donna. Un dettaglio che non è passato inosservato e che avrebbe fatto esplodere la crisi.

Lo sfogo di Manuela Carriero sui social

Visibilmente sconvolta, la Carriero ha deciso di rendere pubblico l’accaduto, condividendo parole durissime contro il fidanzato: “Sono davvero schifata. Ho deciso di far fare a Francesco la figura che merita e per questo lo dico qui davanti a tutti. Ieri è andato in discoteca senza di me con il suo gruppetto e il suo amichetto ubriaco ha pubblicato una storia a selfie senza rendersi conto che sullo sfondo si vedeva Francesco con un’altra. Una scena davvero pietosa”.

La decisione drastica: Manuela lascia l’appartamento

Dopo aver visto il video incriminato, l’ex volto di Uomini e Donne avrebbe preso una decisione netta: “Dopo quello che ho visto sono andata via dall’appartamento che avevamo preso a Dubai e l’ho lasciato lì da solo come merita di stare. Non voglio più passare con lui in questa città neanche un altro secondo”.

Un gesto che lascia poco spazio all’interpretazione e che fa pensare a una rottura ormai imminente.

Nel suo sfogo, Manuela Carriero si è rivolta anche all’amico di Francesco Chiofalo che ha pubblicato la storia incriminata, lanciando un chiaro avvertimento: “E’ inutile che cancelli la storia perché se no la ripubblico io. L’ho registrata… e non so se conviene”.

Francesco Chiofalo rompe il silenzio

Poche ore dopo, Francesco Chiofalo ha rotto il silenzio raccontando la sua versione dei fatti, senza però entrare nello specifico: “Adesso però parlo io! Mi stanno arrivando tantissimi messaggi in merito alla storia che ha pubblicato Manuela, per cui mi sembra giusto dire qualcosa anche io, dato che lei ci ha tenuto così tanto a farmi fare una figuraccia e a rendere questa vicenda pubblica senza darmi nemmeno la possibilità di avere un confronto con lei e spiegare cosa sia successo.

Ha tirato direttamente le sue conclusioni probabilmente spinta anche dalle sue ‘amiche’, prendendomi totalmente alla sprovvista pubblicando quella roba. Non riesco a spiegare l’accaduto in un minuto di storia, per cui farò una diretta. Ho le dirette bloccate sul mio profilo fino a gennaio, per cui farò la diretta sul profilo del mio amico che, oltre ad essere testimone dell’accaduto perché era insieme a me, è anche la persona che ha pubblicato la storia incriminata”.